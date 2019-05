VESTE URIASA pentru FCSB: arabii il pun PE LIBER pe Budescu! Becali il asteapta la echipa: "Are mereu usa deschisa!"

Gigi Becali si-ar putea vedea visul implinit in aceasta vara.

Arabii vor sa renunte la Constantin Budescu, jucator pe care Gigi Becali il regreta si acum. Potrivit publicatiei Al-Riyadiyya, Al Shabab vrea sa-l puna "pe liber" pe mijlocasul roman in aceasta vara. Motivul e reprezentat de desele accidentari ale jucatorului.

Alaturi de Budescu, arabii vor sa renunte si la serviciile marocanului Boussoufa. Budescu a jucat in 19 meciuri pentru echipa antrenata de Marius Sumudica si a marcat 8 goluri.

Budescu, asteptat la FCSB

Constantin Budescu ar putea ajunge la FCSB daca arabii il lasa fara contract. Gigi Becali regreta si acum despartirea de mijlocas si il asteapta inapoi la echipa. Becali a pus insa si o conditie: Budescu sa fie jucator liber pentru ca nu are suficienti bani incat sa-l rascumpere de la Al Shabab.

"Budescu este oricand binevenit la noi, nu doar daca vine Sumudica. Daca era Budescu, poate eram calificati in UEFA Europa League, poate luam campionatul, ne-a lipsit un coordonator de joc", a spus Gigi Becali la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.