Euforic după ce FCSB a remizat în Scoția, scor 2-2 cu Aberdeen, patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali, a vorbit și despre adversarele din Superliga. Într-un interviu acordat vineri după-amiază, milionarul de la FCSB și-a spus părerea despre returul cu Aberdeen, dar a vorbit și despre rivalele din campionatul intern.



CFR, contracandidată la medaliile de aur în Superliga, a rămas fără Dan Petrescu, iar Becali a fost întrebat dacă ardelenii vor fi dezavantajați de plecarea lui SuperDan, după eșecul drastic de joi, 2-7 în Suedia, cu Hacken, la Goteborg.

Becali se luptă în Superliga cu finul său, Mirel Rădoi



Gigi Becali a dus discuția către finul Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova, formație patronată de un alt om cu foarte mulți bani, Mihai Rotaru. Becali susține că lupta la titlu se va da între... el și finul Rădoi.



"Nu. Nu-i vorba că pleacă Petrescu. Craiova a devenit o echipă foarte puternică, stabilă, cu încredere. Mirel a dat încredere echipei, a luat jucători, domină mijlocul terenului. Acum, Craiova e o echipă completă. M-am bătut cu toți, acum mă bat cu finul... Știi ce?



Am ajuns să mă bat cu finul. Mâncam dimineață. Mă gândeam...Doamne, să fie așa: Cine a avut inima mai curată în relația fin... ala să ia campionatul. Lasă punctele... E Craiova foarte puternică. Mirel e un om cu dragoste, Dumnezeu ajută.



Să vedem care a fost cu inimă mai curată între noi doi. El sau eu!?", a declarat Gigi Becali, vineri după-amiază.

Returul FCSB - Aberdeen din play-off-ul Europa League are loc joi de la 21:30, LIVE pe Pro TV și VOYO.

