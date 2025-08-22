CFR Cluj a fost de nerecunoscut în Suedia: a încasat 4 goluri în primele 35 de minute și nici după pauza nu a fost mai bine pentru ardeleni. După meci, Dan Petrescu a spus că este cel mai rușinos rezultat din cariera sa și a anunțat că demisionează de la echipă.

Emil Boc, după Hacken - CFR Cluj 7-2: "Respect gestul demisiei lui Dan Petrescu. Noi nu uităm ce a făcut pentru Cluj"



Emil Boc, un fan al sportului și un susținător al Universității Cluj, a transmis un mesaj de susținere pentru CFR și a salutat gestul lui Dan Petrescu de după meci. Edilul a accentuat ideea potrivit căreia orice echipă poate avea un astfel de meci, făcând o comparație inclusiv cu Brazilia - Germania 1-7, semifinala de la CM 2014.



"Da, sunt suporter al Universității Cluj, dar îmi pare extrem de rău de eșecul CFR-ului în Suedia. Aș vrea să transmit echipei CFR faptul că nu e sfârșitul lumii. Și o campioană mondială, Brazilia, a fost înfrântă într-o semifinală de Campionat Mondială, acasă, cu 7-1. Au luat 5 goluri în 35 de minute, deci se poate întâmpla și la case mari.



De asemenea, aș vrea să-i mulțumesc lui Dan Petrescu pentru faptul că a adus Clujului atât de mult renume prin fotbal, prin reușitele pe care le-a avut cu CFR-ul. Noi nu uităm acest lucru și îi mulțumim. Respectul gestul demisiei, e un act de lord. Numai un lord putea să aibă o asemenea reacție. Îi urăm sănătate și să știe că întotdeauna e acasă la Cluj.



Haide, băieți, hai să mergem mai departe. Clujul are nevoie de echipe puternice. Haide, U! Succes, CFR! Nu e sfârșitul lumii, mergem mai departe. Când e vorba despre Cluj, trebuie să fim de aceeași parte a baricadei", a transmis Emil Boc, într-un clip pe care l-a postat pe rețelele sociale.

După demisia lui Dan Petrescu, patronul Ioan Varga a anunțat că îl readuce la echipă pe antrenorul Andrea Mandorlini. Italianul va pregăti astfel meciul cu Oțelul Galați (duminică, 16:45, Superliga), dar și returul cu Hacken de joia viitoare.

