VIDEO Gigi Becali e pe cai mari după Aberdeen - FCSB 2-2. "Să țineți cont de asta!" Care e strategia milionarului

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Aberdeen - FCSB 2-2, meci din turul play-off-ului pentru grupa principală Europa League, a fost LIVE pe VOYO, joi seara.

TAGS:
Gigi BecaliAberdeenFCSBEuropa League
Din articol
  • Articol susținut de Superbet.

FCSB a terminat la egalitate cu echipa scoţiană Aberdeen FC, 2-2 (1-0), joi seara, pe Pittodrie Stadium din Aberdeen, în prima manşă a play-off-ului Europa League la fotbal. Campioana României a condus cu 2-0, dar a fost egalată pe final, după ce a jucat mai bine de o repriză în inferioritate numerică.

FCSB nu a putut conta pe Alibec (accidentat) şi nici pe Ngezana, Radunovic şi Baba Alhassan, care nu au primit viză pentru Marea Britanie. Manşa secundă va avea loc la Bucureşti, pe 28 august, pe Arena Naţională (21:30).

Gigi Becali e pe cai mari după Aberdeen - FCSB 2-2. "Să țineți cont de asta!" Care e strategia milionarului

Gigi Becali, patronul campioanei, admite că scoțienii au avut posesia, dar susține că echipa sa va fi mult mai puternică la retur. Trei jucători imaportanți ai lui Elias Charalambous n-au putut evolua joi seara, în deplasarea din Scoția.

"Eu sunt interesat de joc, de posesie. Posesia au avut-o ei, dar nu aveau putere de gol, nu aveau calitate de gol. Să țineți cont că nu i-am avut pe Ngezana, Radunovic și chiar Baba Alhassan. Șut și Chiricheș nu prea au fost în apele lor la mijlocul terenului. Sunt mulțumit, dacă nu e Champions League, și cu Europa League, dar și Conference League", a declarat Gigi Becali, vineri la prânz.


Aberdeen FC - FCSB 2-2 (0-1)

Au marcat: Dante Polvara (61), Ester Sokler (90), respectiv Daniel Bîrligea (32), Darius Olaru (46).

Aberdeen, Pittodrie Stadium

Aberdeen FC: 1. Dimităr Mitov - 28. Alexander Jensen, 26. Alfie Dorrington (5. Mats Knoester, 46), 22. Jack Milne, 21. Gavin Molloy (4. Graeme Shinnie, 59) - 18. Ante Palaversa, 6. Sivert Heltne Nilsen (căpitan; 10. Leighton Clarkson, 46) - 11. Nicolas Milanovic (8. Dante Polvara, 59), 7. Adil Aouchiche, 81. Topi Keskinen - 9. Kusini Yengi (19. Ester Sokler, 46). Antrenor: Jimmy Thelin.

Rezerve neutilizate: 13. Nicholas Suman, 41. Rodrigo Vitols - 2. Nicky Devlin, 14. Kenan Bilalovic, 17. Fletcher Boyd, 38. Dylan Lobban.

FCSB: 32. Ştefan Târnovanu - 2. Valentin Creţu (12. David Kiki, 46), 4. Danijel Graovac, 17. Mihai Popescu, 28. Alexandru Pantea - 21. Vlad Chiricheş (18. Malcom Edjouma, 46), 8. Adrian Şut (căpitan; 16. Mihai Lixandru, 72) - 11. David Miculescu, 10. Florin Tănase (27. Darius Olaru, 46), 31. Juri Cisotti - 9. Daniel Bîrligea (20. Dennis Politic, 90+2). Antrenor: Elias Charalambous.

Rezerve neutilizate: 38. Lukas Zima - 37. Octavian Popescu

Arbitru: Serdar Gozubuyuk; arbitri asistenţi: Erwin Zeinstra, Patrick Inia; al patrulea oficial: Joey Kooij (toţi în Olanda)

Arbitru video: Pol van Boekel; arbitru asistent video: Robin Hensgens (ambii din Olanda)

Observator UEFA pentru arbitri: Martin Hansson (Suedia); Delegat UEFA: Thomas Grimm (Elveţia)

Decizia ONJN L1203785W001253 si L1250039F001653

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce s-a întâmplat înainte ca profesoara din Craiova să fie ucisă cu sălbăticie de soțul ei. Femeia i-a spus fiicei să fugă
Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;nainte ca profesoara din Craiova să fie ucisă cu sălbăticie de soțul ei. Femeia i-a spus fiicei să fugă
ARTICOLE PE SUBIECT
Metaloglobus București &ndash; Rapid, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 21:30! Giuleștenii fac deplasarea la Clinceni
Metaloglobus București – Rapid, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 21:30! Giuleștenii fac deplasarea la Clinceni
Mats Wilander, pentru Sport.ro: cine este jucătorul-surpriză care &icirc;i poate &icirc;ncurca pe Sinner și Alcaraz la US Open 2025
Mats Wilander, pentru Sport.ro: cine este jucătorul-surpriză care îi poate încurca pe Sinner și Alcaraz la US Open 2025
UTA Arad - Unirea Slobozia, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 19:00! Adrian Mihalcea &icirc;și &icirc;nt&acirc;lnește fosta echipă
UTA Arad - Unirea Slobozia, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 19:00! Adrian Mihalcea își întâlnește fosta echipă
Cristi Balaj a răbufnit după umilința CFR-ului cu Hacken: &rdquo;Jenă, rușine! Nu e vinovat doar Petrescu!&rdquo;
Cristi Balaj a răbufnit după umilința CFR-ului cu Hacken: ”Jenă, rușine! Nu e vinovat doar Petrescu!”
ULTIMELE STIRI
PSG - Angers se vede pe VOYO, de la 21:45 | &rdquo;Parc des Princes&rdquo;, gata de un duel de foc
PSG - Angers se vede pe VOYO, de la 21:45 | ”Parc des Princes”, gata de un duel de foc
Ce spune Pancu despre C&icirc;rjan, jucător care n-a fost păstrat &icirc;n lotul pentru Euro 2025: I-am spus și lui Andrei Nicolescu
Ce spune Pancu despre Cîrjan, jucător care n-a fost păstrat în lotul pentru Euro 2025: "I-am spus și lui Andrei Nicolescu"
Cristi Balaj a răbufnit după umilința CFR-ului cu Hacken: &rdquo;Jenă, rușine! Nu e vinovat doar Petrescu!&rdquo;
Cristi Balaj a răbufnit după umilința CFR-ului cu Hacken: ”Jenă, rușine! Nu e vinovat doar Petrescu!”
Mats Wilander, pentru Sport.ro: cine este jucătorul-surpriză care &icirc;i poate &icirc;ncurca pe Sinner și Alcaraz la US Open 2025
Mats Wilander, pentru Sport.ro: cine este jucătorul-surpriză care îi poate încurca pe Sinner și Alcaraz la US Open 2025
Metaloglobus București &ndash; Rapid, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 21:30! Giuleștenii fac deplasarea la Clinceni
Metaloglobus București – Rapid, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 21:30! Giuleștenii fac deplasarea la Clinceni
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Daniel B&icirc;rligea cere intervenția UEFA după Aberdeen &ndash; FCSB: &rdquo;Să facă o anchetă, ceva!&rdquo;

Daniel Bîrligea cere intervenția UEFA după Aberdeen – FCSB: ”Să facă o anchetă, ceva!”

Reacția lui Neluțu Varga după Hacken - CFR Cluj 7-2. Ce a spus despre demisia lui Dan Petrescu

Reacția lui Neluțu Varga după Hacken - CFR Cluj 7-2. Ce a spus despre demisia lui Dan Petrescu

Aberdeen - FCSB 2-2 a fost pe VOYO | Echipa calificată &icirc;n Europa League se decide la București

Aberdeen - FCSB 2-2 a fost pe VOYO | Echipa calificată în Europa League se decide la București

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Gigi Becali a numit MVP-ul din Aberdeen - FCSB: De departe numărul 1! Cel mai bun meci de c&acirc;nd e la noi

Gigi Becali a numit MVP-ul din Aberdeen - FCSB: "De departe numărul 1! Cel mai bun meci de când e la noi"

Ce a spus antrenorul lui Aberdeen după remiza smulsă &icirc;n ultimul minut cu FCSB

Ce a spus antrenorul lui Aberdeen după remiza smulsă în ultimul minut cu FCSB

CITESTE SI
Zelenski: &bdquo;Ultimele atacuri ale Rusiei dezvăluie adevăratele intenţii ale Moscovei&rdquo;. Rușii au lovit o fabrică americană

stirileprotv Zelenski: „Ultimele atacuri ale Rusiei dezvăluie adevăratele intenţii ale Moscovei”. Rușii au lovit o fabrică americană

Decăderea lui &rdquo;Brad Pitt de Franța&rdquo;. Superbul actor este acum de nerecunoscut și trăiește din pensia alimentară a copiilor

protv Decăderea lui ”Brad Pitt de Franța”. Superbul actor este acum de nerecunoscut și trăiește din pensia alimentară a copiilor

Cum vor fi &icirc;ncasați banii din conturile de pensii private. Limita p&acirc;nă la care vom putea primi &icirc;ntreaga sumă deodată

stirileprotv Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată

Dua Lipa a &icirc;mplinit 30 de ani. Povestea din spatele succesului. GALERIE FOTO

stirileprotv Dua Lipa a împlinit 30 de ani. Povestea din spatele succesului. GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!