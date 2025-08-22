Articol susținut de Superbet.

FCSB a terminat la egalitate cu echipa scoţiană Aberdeen FC, 2-2 (1-0), joi seara, pe Pittodrie Stadium din Aberdeen, în prima manşă a play-off-ului Europa League la fotbal. Campioana României a condus cu 2-0, dar a fost egalată pe final, după ce a jucat mai bine de o repriză în inferioritate numerică.

FCSB nu a putut conta pe Alibec (accidentat) şi nici pe Ngezana, Radunovic şi Baba Alhassan, care nu au primit viză pentru Marea Britanie. Manşa secundă va avea loc la Bucureşti, pe 28 august, pe Arena Naţională (21:30).

Gigi Becali e pe cai mari după Aberdeen - FCSB 2-2. "Să țineți cont de asta!" Care e strategia milionarului



Gigi Becali, patronul campioanei, admite că scoțienii au avut posesia, dar susține că echipa sa va fi mult mai puternică la retur. Trei jucători imaportanți ai lui Elias Charalambous n-au putut evolua joi seara, în deplasarea din Scoția.

