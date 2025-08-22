- Articol susținut de Superbet.
FCSB a terminat la egalitate cu echipa scoţiană Aberdeen FC, 2-2 (1-0), joi seara, pe Pittodrie Stadium din Aberdeen, în prima manşă a play-off-ului Europa League la fotbal. Campioana României a condus cu 2-0, dar a fost egalată pe final, după ce a jucat mai bine de o repriză în inferioritate numerică.
FCSB nu a putut conta pe Alibec (accidentat) şi nici pe Ngezana, Radunovic şi Baba Alhassan, care nu au primit viză pentru Marea Britanie. Manşa secundă va avea loc la Bucureşti, pe 28 august, pe Arena Naţională (21:30).
Gigi Becali e pe cai mari după Aberdeen - FCSB 2-2. "Să țineți cont de asta!" Care e strategia milionarului
Gigi Becali, patronul campioanei, admite că scoțienii au avut posesia, dar susține că echipa sa va fi mult mai puternică la retur. Trei jucători imaportanți ai lui Elias Charalambous n-au putut evolua joi seara, în deplasarea din Scoția.
"Eu sunt interesat de joc, de posesie. Posesia au avut-o ei, dar nu aveau putere de gol, nu aveau calitate de gol. Să țineți cont că nu i-am avut pe Ngezana, Radunovic și chiar Baba Alhassan. Șut și Chiricheș nu prea au fost în apele lor la mijlocul terenului. Sunt mulțumit, dacă nu e Champions League, și cu Europa League, dar și Conference League", a declarat Gigi Becali, vineri la prânz.
Aberdeen FC - FCSB 2-2 (0-1)
Au marcat: Dante Polvara (61), Ester Sokler (90), respectiv Daniel Bîrligea (32), Darius Olaru (46).
Aberdeen, Pittodrie Stadium
Aberdeen FC: 1. Dimităr Mitov - 28. Alexander Jensen, 26. Alfie Dorrington (5. Mats Knoester, 46), 22. Jack Milne, 21. Gavin Molloy (4. Graeme Shinnie, 59) - 18. Ante Palaversa, 6. Sivert Heltne Nilsen (căpitan; 10. Leighton Clarkson, 46) - 11. Nicolas Milanovic (8. Dante Polvara, 59), 7. Adil Aouchiche, 81. Topi Keskinen - 9. Kusini Yengi (19. Ester Sokler, 46). Antrenor: Jimmy Thelin.
Rezerve neutilizate: 13. Nicholas Suman, 41. Rodrigo Vitols - 2. Nicky Devlin, 14. Kenan Bilalovic, 17. Fletcher Boyd, 38. Dylan Lobban.
FCSB: 32. Ştefan Târnovanu - 2. Valentin Creţu (12. David Kiki, 46), 4. Danijel Graovac, 17. Mihai Popescu, 28. Alexandru Pantea - 21. Vlad Chiricheş (18. Malcom Edjouma, 46), 8. Adrian Şut (căpitan; 16. Mihai Lixandru, 72) - 11. David Miculescu, 10. Florin Tănase (27. Darius Olaru, 46), 31. Juri Cisotti - 9. Daniel Bîrligea (20. Dennis Politic, 90+2). Antrenor: Elias Charalambous.
Rezerve neutilizate: 38. Lukas Zima - 37. Octavian Popescu
Arbitru: Serdar Gozubuyuk; arbitri asistenţi: Erwin Zeinstra, Patrick Inia; al patrulea oficial: Joey Kooij (toţi în Olanda)
Arbitru video: Pol van Boekel; arbitru asistent video: Robin Hensgens (ambii din Olanda)
Observator UEFA pentru arbitri: Martin Hansson (Suedia); Delegat UEFA: Thomas Grimm (Elveţia)
Decizia ONJN L1203785W001253 si L1250039F001653