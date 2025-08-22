Gustafson (dublă), Andersen, Svanback, Brusberg și Dembe (dublă) au fost cei care au marcat pentru Hacken. Korenica și Cordea au înscris pentru CFR Cluj.

Tunisianul Amor Layouni a reușit o performanță remarcabilă. A bifat nu mai puțin de cinci assist-uri în această partidă.



Chiar dacă specialiștii o dădeau pe CFR Cluj drept favorită pentru calificare înainte de această ”dublă”, ardelenii au fost spulberați în Suedia, astfel că rămân doar cu șanse teoretice pentru calificarea în faza principală din Conference League.



Eșecul usturător de la Goteborg l-a determinat pe Dan Petrescu (57 de ani) să-și anunțe demisia. CFR Cluj i-a găsit deja rapid înlocuitor și l-a convins pe italianul Andrea Mandorlini să preia, din nou, echipa.



Maghiarii au reacționat după Hacken - CFR Cluj 7-2



Ecourile umilinței trăite de CFR Cluj au ajuns și în Ungaria. Maghiarii consideră că este ”una dintre cele mai mari surprize” din această rundă a preliminariilor cupelor europene.



”Una dintre cele mai mari surprize de joi din meciurile de play-off ale Conference League a fost înfrângerea categorică a lui CFR. Echipa din Cluj a pierdut cu 7-2 la Hacken, care se chinuie în campionatul suedez și nu a reușit să câștige în ultimele cinci meciuri



După această mare înfrângere, antrenorul principal Dan Petrescu și-a anunțat demisia”, au scris cei de la NemzetiSport.



Umilință istorică pentru CFR Cluj!



Trupa pregătită de Dan Petrescu a încasat cele mai multe goluri din istoria sa, într-un meci disputat în cupele europene. Până acum, recordul era deținut de meciul AS Roma - CFR Cluj, scor 5-0, în 2020, în grupele Europa League.



Astfel, CFR Cluj a încasat pentru prima dată în istorie șapte goluri într-un meci european. Acel eșec de la Roma era până astăzi cel mai dur eșec suferit de ardeleni în cupele europene.

