Pro TV și VOYO transmit joi de la 21:30 returul dublei de foc cu Aberdeen, adversara FCSB-ului din play-off-ul Europa League.

FCSB - Aberdeen e joi, de la 21:30, pe Pro TV și VOYO

Transmis de VOYO, meciul tur a fost unul spectaculos, cu o partitură tehnico-tactică excelent pusă la punct de Elias Charalambous și Mihai Pintilii. Cu un joc perfect pentru a contracara morișca de pase a scoțienilor, FCSB a reușit să obțină un rezultat dătător de speranțe pentru partida de joi, transmisă în exclusivitate de Pro TV și VOYO.

Scoțienii au controlat startul de meci și au avut câteva situații de gol importante la poarta lui Ștefan Târnovanu. Totuși, roș-albaștrii au fost cei care au reușit să deschidă scorul. În minutul 32, Miculescu i-a pasat decisiv lui Daniel Bârligea, care l-a învins pe Mitov cu o execuție simplă.

Câteva minute mai târziu au început problemele pentru echipa patronată de Gigi Becali. Juri Cisotti a avut o intervenție dură și a văzut direct cartonașul roșu.

Imediat după pauză, în inferioritate numerică, Darius Olaru a reușit să facă 2-0, iar Miculescu a irosit o șansă importantă de a face 3-0.

Zece minute mai târziu, în minutul 61, scoțienii au redus din diferență pentru Polvara, iaar în minutul 89, Sokler a restabilit egalitatea cu capul, după un corner executat la poarta lui Târnovanu.

Pe final, scoțienii puteau face 3-2 prin Polvara, dar Târnovanu a reușit să intervină în ultimul moment și să păstreze egalitatea pe tabelă.

