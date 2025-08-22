Aflat încă fără contract după despărțirea de Rangers, mijlocașul riscă să rateze acțiunile României din septembrie, iar "Il Luce" a pus la cale o soluție de avarie, apelând direct la patronul Rapidului, Dan Șucu.



Selecționerul a mărturisit că l-a contactat personal pe acționarul majoritar din Giulești pentru a-i crea lui Ianis o "plasă de siguranță" în cazul în care nu își găsește un angajament satisfăcător în străinătate.



Puntea Rapid - Genoa, colacul de salvare pentru Ianis



Planul expus de Mircea Lucescu implică o soluție temporară în campionatul intern, cu o perspectivă clară de a reveni într-o ligă de top. Concret, Ianis Hagi ar putea juca pentru Rapid, club patronat de Dan Șucu, având ca destinație finală Genoa, cealaltă echipă din portofoliul omului de afaceri.



"A făcut un lucru deosebit domnul Șucu. Și eu l-am rugat, pentru că nu putem renunța ușor la un jucător cum este Ianis. I-a zis «Fă tot ceea ce crezi pentru a ajunge unde îți dorești. Iar dacă vei ajunge în situația să nu mai poți, noi suntem de acord să vii la noi». Cu gândul de a trece la Genoa. Contractul îl poate semna direct cu Genoa", a explicat Lucescu pentru Fanatik.



Selecționerul consideră că o astfel de mișcare ar fi benefică atât pentru jucător, care nu ar pierde ritmul competițional, cât și pentru Superliga: "Venirea lui în campionatul României ar fi ceva excepțional. Ar fi un exemplu pentru ceilalți".



Verdict categoric pentru meciurile din septembrie



Până la o eventuală rezolvare a situației, Mircea Lucescu a transmis un mesaj clar: Ianis Hagi nu poate fi convocat la echipa națională pentru următoarele meciuri. Regulamentul nu îi permite să cheme sub tricolor un fotbalist care nu este legitimat la niciun club.



"Este practic imposibil, pentru că nu are echipă. Nu am dreptul să convoc un jucător care nu are echipă. Vom vedea, în condițiile în care va avea o echipă și va juca… În momentul de față nu se pune problema, pentru că nu are echipă. Nici nu știm unde să facem convocarea", a punctat selecționerul.

