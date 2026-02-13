Gigi Becali a răbufnit în direct, deranjat de faptul că s-a susținut la TV că l-a trecut pe bară pe Ștefan Târnovanu pentru că nu ar putea să îl vândă.

Gigi Becali, intervenție în privința lui Ștefan Târnovanu

Patronul celor de la FCSB a explicat că hotărârea sa are strict legătură cu strategia pe care a adoptat-o în privința regulii U21, cu scopul de a avea cei mai buni 10 jucători de câmp pe teren.

„Cum să spuneți că eu nu-l folosesc pe Târnovanu pentru că nu este vandabil. Noi avem probleme cu jucătorii U21. Cum să nu mai fie vandabil portarul echipei naționale?

Am vrut să-l folosesc pe Toma (n.r.- în Cupă contra Craiovei) pentru că nu mai aveam jucători”,a declarat Gigi Becali, într-o intervenție telefonică la televiziunea Digi Sport.

Matei Popa, noul titular din poarta FCSB-ului

Matei Popa (18 ani) a apărat în ultimele patru partide oficiale de la FCSB datorită regulii U21. Adolescentul nu a gafat și a reușit chiar câteva parade importante.

Popa a încasat patru goluri și a menținut poarta intactă o singură dată, chiar la debut cu Csikszereda (1-0). În urma evoluțiilor sale, Gigi Becali a decis să îi mărească salariul.

„Lui Matei Popa i s-a mărit doar puțin. I s-a dublat. Dacă rămâne în poartă, la anul îi triplăm salariul. Apoi, peste doi ani, iar îl dublăm sau îl triplăm.

La mine trebuie să se facă dreptate. Dacă un jucător e valoros, el trebuie să aibă salariu mare. Nu vreau să spun ce salariu are Popa”, declarase Gigi Becali după FCSB - FC Botoșani 2-1 de pe 6 februarie.

Pentru ca Popa să intre în poartă a fost sacrificat Ștefan Târnovanu, portarul campioanei en-titre din ultimii ani.