După eșecurile usturătoare cu Dinamo Zagreb și CFR Cluj, ambele pierdute cu 1-4, patronul campioanei a decis să intervină direct și s-a prezentat, luni, la baza de antrenament din Berceni.



Este un gest rar pentru finanțatorul roș-albaștrilor, care nu mai făcuse o astfel de vizită de aproape patru ani.



Gigi Becali s-a dus peste jucători la antrenamente



Luni, în jurul prânzului, finanțatorul FCSB a ajuns la baza de la Berceni și i-a băgat în ședință pe jucători, într-o tentativă de a-i trezi înainte de finalul sezonului regulat.



Potrivit GSP.ro, patronul a petrecut aproape două ore alături de echipă, discutând atât cu jucătorii, cât și cu staff-ul condus de Elias Charalambous.



Becali ar fi încercat să îi motiveze, explicând faptul că încă mai sunt puncte suficiente în joc pentru salvarea sezonului, informează iamsport.ro.



Vizita a fost una-surpriză, mai ales că, în trecut, Becali mai anunțase astfel de intenții fără a le pune în practică.



FCSB se află pe locul 11 în SuperLigă, cu 31 de puncte după 23 de etape. Pentru campioana en-titre urmează duelul cu Fenerbahce, ultimul din grupa unică Europa League.

