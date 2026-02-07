Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) a pierdut doar două game-uri în finala Transylvania Open 2026, o partidă care nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor, întrucât Emma Răducanu (23 de ani, 30 WTA) a acuzat o stare de rău care nu i-a permis să ofere cel mai bun tenis al său.

După trei ore petrecute pe teren, în semifinala cu Oleksandra Oliynykova, Emma Răducanu s-a reîntâlnit cu limitele fizice care i-au dat nesfârșite bătăi de cap, în anii care au urmat câștigării US Open, în 2021. A fost 6-0, 6-2 pentru Sorana Cîrstea, după numai 64 de minute de joc.

Sorana Cîrstea: „Simona, îți mulțumesc, pentru mine e un vis îndeplinit să primesc trofeul din partea ta.”

În timpul partidei, Emma Răducanu a arătat, într-o instanță, că este aproape de a voma chiar pe terenul de joc, sportiva din Marea Britanie cerând, ulterior, ajutorul medicilor, în vederea eliminării simptomelor.

Nedistrasă de această situație, Sorana Cîrstea și-a dus la bun sfârșit misiunea de a deveni prima sportivă din România care iese câștigătoarea Openului Transilvaniei.

Sorana Cîrstea, a patra sportivă din țara noastră în finală, dar prima câștigătoare

La a șasea ediție, după ce Simona Halep, Gabriela Ruse și Ana Bogdan au pierdut finalele din 2021, 2023, respectiv 2024, Sorana Cîrstea a reușit ce nu au putut cele trei foste colege din echipa de Fed Cup.

În cadrul ceremoniei de premiere, Sorana Cîrstea i-a mulțumit Simonei Halep pentru privilegiul de a primi trofeul Malvensky din mâinile sale.