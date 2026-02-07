VIDEO EXCLUSIV „În 20 de ani de tenis, nu am trăit asta niciodată!” Discursul de campioană al Soarnei Cîrstea, la Transylvania Open 2026

„În 20 de ani de tenis, nu am trăit asta niciodată!” Discursul de campioană al Soarnei Cîrstea, la Transylvania Open 2026 Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea i-a mulțumit Simonei Halep pentru că a onorat-o cu înmânarea trofeului Malvensky, în ceremonia de premiere de la Transylvania Open.

TAGS:
Transylvania OpenTransylvania Open 2026Tenis WTAfinala Transylvania OpenSorana Cirsteacampioana
Din articol

Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) a pierdut doar două game-uri în finala Transylvania Open 2026, o partidă care nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor, întrucât Emma Răducanu (23 de ani, 30 WTA) a acuzat o stare de rău care nu i-a permis să ofere cel mai bun tenis al său.

După trei ore petrecute pe teren, în semifinala cu Oleksandra Oliynykova, Emma Răducanu s-a reîntâlnit cu limitele fizice care i-au dat nesfârșite bătăi de cap, în anii care au urmat câștigării US Open, în 2021. A fost 6-0, 6-2 pentru Sorana Cîrstea, după numai 64 de minute de joc.

Sorana Cîrstea: „Simona, îți mulțumesc, pentru mine e un vis îndeplinit să primesc trofeul din partea ta.”

În timpul partidei, Emma Răducanu a arătat, într-o instanță, că este aproape de a voma chiar pe terenul de joc, sportiva din Marea Britanie cerând, ulterior, ajutorul medicilor, în vederea eliminării simptomelor.

Nedistrasă de această situație, Sorana Cîrstea și-a dus la bun sfârșit misiunea de a deveni prima sportivă din România care iese câștigătoarea Openului Transilvaniei.

Sorana Cîrstea, a patra sportivă din țara noastră în finală, dar prima câștigătoare

La a șasea ediție, după ce Simona Halep, Gabriela Ruse și Ana Bogdan au pierdut finalele din 2021, 2023, respectiv 2024, Sorana Cîrstea a reușit ce nu au putut cele trei foste colege din echipa de Fed Cup.

În cadrul ceremoniei de premiere, Sorana Cîrstea i-a mulțumit Simonei Halep pentru privilegiul de a primi trofeul Malvensky din mâinile sale.

Publicitate

Simona Halep i-a înmânat Soranei Cîrstea trofeul Malvensky

„Simona, pentru mine e un vis îndeplinit să primesc trofeul din partea ta,” a punctat Sorana Cîrstea, la un an și trei zile de la momentul retragerii Simonei Halep din tenis, derulat tot în Openul Transilvaniei, și care a marcat o îmbrățișare simbolică între cele mai bune jucătoare ale celei mai bune generații din istoria tenisului feminin românesc.

Întorcându-se către publicul clujean, Sorana Cîrstea a continuat, spunând: „Sprijinul dumneavoastră mi-a dat aripi în această săptămână.

Cu fiecare emoție, cu fiecare încurajare, cu fiecare îmbrățișare primită mi-am creat amintiri care vor rămâne cu mine pentru tot restul vieții.

Joc tenis de la 4 de ani, iar tenis profesionist, de douăzeci de ani, dar nu am trăit această căldură niciodată. Vă mulțumesc din inimă,” a declarat Sorana Cîrstea, în discursul de campioană, ținut în Arena BT din Cluj-Napoca.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea campioana transylvania open
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde
SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde
ULTIMELE STIRI
Reacția englezilor după ce a pățit Emma Răducanu, la Cluj: „A distrus-o!“
Reacția englezilor după ce a pățit Emma Răducanu, la Cluj: „A distrus-o!“
Transferul lui Dorin Rotariu, anunțat oficial: ”Bun venit și îți urăm un sezon de succes la noi”
Transferul lui Dorin Rotariu, anunțat oficial: ”Bun venit și îți urăm un sezon de succes la noi”
Arsenal - Sunderland 3-0 a fost în direct pe VOYO | Zubimendi și Gyokeres au marcat pe Emirates
Arsenal - Sunderland 3-0 a fost în direct pe VOYO | Zubimendi și Gyokeres au marcat pe Emirates
Minaur Baia Mare, victorie uriașă cu Thuringer HC, deţinătoarea trofeului European League
Minaur Baia Mare, victorie uriașă cu Thuringer HC, deţinătoarea trofeului European League
Vestea primită de Radu Drăgușin: e OUT!
Vestea primită de Radu Drăgușin: e OUT!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali s-a convins de Matei Popa după două meciuri: "I-am dat telefon lui Târnovanu"

Gigi Becali s-a convins de Matei Popa după două meciuri: "I-am dat telefon lui Târnovanu"

Eugen Neagoe, după Rapid - Petrolul: ”Îl respect pe Gâlcă, dar nu mă așteptam să facă asta”

Eugen Neagoe, după Rapid - Petrolul: ”Îl respect pe Gâlcă, dar nu mă așteptam să facă asta”

MM Stoica, uluit după ultima plecare de la FCSB: ”Mă mir! L-au ofertat și el a ales România”

MM Stoica, uluit după ultima plecare de la FCSB: ”Mă mir! L-au ofertat și el a ales România”

250.000 de euro pentru transferul jucătorului de la FCSB! Campioana a dat răspunsul

250.000 de euro pentru transferul jucătorului de la FCSB! Campioana a dat răspunsul

Dorin Rotariu a semnat în ultima zi de mercato! Revenire în prima ligă

Dorin Rotariu a semnat în ultima zi de mercato! Revenire în prima ligă

Trofeul Malvensky, o bijuterie pe care Simona Halep o va înmâna campioanei Transylvania Open. Personalitățile care vor asista la finala Cîrstea - Răducanu

Trofeul Malvensky, o bijuterie pe care Simona Halep o va înmâna campioanei Transylvania Open. Personalitățile care vor asista la finala Cîrstea - Răducanu



Recomandarile redactiei
Vestea primită de Radu Drăgușin: e OUT!
Vestea primită de Radu Drăgușin: e OUT!
Transferul lui Dorin Rotariu, anunțat oficial: ”Bun venit și îți urăm un sezon de succes la noi”
Transferul lui Dorin Rotariu, anunțat oficial: ”Bun venit și îți urăm un sezon de succes la noi”
Englezii au reacționat categoric după ce Radu Drăgușin a intrat în Manchester United - Tottenham: ”Nu a reușit să facă asta. Nota 6”
Englezii au reacționat categoric după ce Radu Drăgușin a intrat în Manchester United - Tottenham: ”Nu a reușit să facă asta. Nota 6”
Rareș Burnete, la primul său gol în fotbalul profesionist! ”Cu adevărat frumos”
Rareș Burnete, la primul său gol în fotbalul profesionist! ”Cu adevărat frumos”
Arsenal - Sunderland 3-0 a fost în direct pe VOYO | Zubimendi și Gyokeres au marcat pe Emirates
Arsenal - Sunderland 3-0 a fost în direct pe VOYO | Zubimendi și Gyokeres au marcat pe Emirates
Alte subiecte de interes
Transylvania Open WTA 250 are locul asigurat în circuitul WTA! Când are loc cea de-a cincea ediție
Transylvania Open WTA 250 are locul asigurat în circuitul WTA! Când are loc cea de-a cincea ediție 
Ana Bogdan, rămasă fără glas după victoria carierei la Transylvania Open 2024 (LIVE pe Pro Arena și VOYO)
Ana Bogdan, rămasă fără glas după victoria carierei la Transylvania Open 2024 (LIVE pe Pro Arena și VOYO)
„Romgleză” à la Emma Răducanu: ce a declarat pe teren, spre mirarea Simonei Halep, după ce a trecut de primul tur la Transylvania Open
„Romgleză” à la Emma Răducanu: ce a declarat pe teren, spre mirarea Simonei Halep, după ce a trecut de primul tur la Transylvania Open
A doua victorie pentru noi: Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au calificat în sferturile probei de dublu la Transylvania Open 2026 (Pro Arena și VOYO)
A doua victorie pentru noi: Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au calificat în sferturile probei de dublu la Transylvania Open 2026 (Pro Arena și VOYO)
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
CITESTE SI
Margot Robbie, apariție îndrăzneață la premiera noului său film la Londra. Ținută inspirată din epoca victoriană. FOTO

stirileprotv Margot Robbie, apariție îndrăzneață la premiera noului său film la Londra. Ținută inspirată din epoca victoriană. FOTO

O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

protv O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

Surse: Robert Negoiţă, anchetat de DNA, are interdicţia de a exercita funcţia de primar: Nu îmi dau demisia!

stirileprotv Surse: Robert Negoiţă, anchetat de DNA, are interdicţia de a exercita funcţia de primar: Nu îmi dau demisia!

Primul schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, după cinci luni. 314 deținuți au fost eliberați | VIDEO

stirileprotv Primul schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, după cinci luni. 314 deținuți au fost eliberați | VIDEO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!