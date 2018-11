Gigi Becali risca pana la 3 ani de inchisoare dupa ce a votat la referendum! Greseala uriasa pe care a comis-o patronul FCSB

Gigi Becali are din nou probleme cu legea.

Patronul FCSB risca pana la 3 ani de inchisoare dupa ce a votat la referendumul pentru redefinirea familiei. Gigi Becali nu avea drept de vot, potrivit Autoritatii Electorale Permanente.

"Persoanele condamnate prin hotarare judecatoreasca definitiva la pierderea drepturilor electorale nu-si pot exercita dreptul de vot, pe perioada interdictiei. Prin urmare, persoanele carora le-a fost dispusa pedeapsa interzicerii exercitarii dreptului de a alege sunt radiate din Registrul electoral si nu mai figureaza in listele electorale permanente", se arata in comunicatul AEP, remis ziare.com.

Becali a ramas fara drept de vot dupa condamnarile primite in 2013. In urma acestor condamnari, Gigi Becali are interzis la vot pentru o perioda de 5 ani. Conform Codului Penal, Gigi Becali risca pedeapsa cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda si interzicerea altor drepturi.

In prima zi a referendumului, Gigi Becali a mers sa voteze si a facut show in sectia de votare. Becali a spus, mai in gluma, mai in serios, ca veni si in a doua zi a referendumului pentru a vota: "Fac trei luni de puscarie si votez din nou si din nou".