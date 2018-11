Reactia lui Becali cand a auzit ca se poate intoarce la inchisoare dupa ce a votat la referendum

Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a anuntat ca Gigi Becali nu ar fi avut drept de vot pentru referendumul de luna trecuta.

Gigi Becali sustine ca interdictia se refera la "dreptul de a alege si de a fi ales", nu de a vota la un referendum.

Patronul FCSB e convins ca aceasta nuanta il va absolvi de orice raspundere in fata instantei.

"Asta e meteahna, nu avem inteligenta, asta e neamul nostru. In interdictie spune clar ca nu am voie sa aleg pe cineva, sau sa particip eu la alegeri, dar nu spune ca nu am voie sa votez. A alege e ceva si a vota este altceva."

"A vota in ceea ce priveste Constitutia, care consacra trairea in societate, nu te poate opri nimeni. E chestie de nuanta, dar nu avem discernamant juridic.", a spus Becali la Romania TV.

Totusi, Becali ia in calcul si un proces pe aceasta tema, dar e sigur ca va avea castig de cauza.

Autoritatea Electorala Permanenta a anuntat ca pe numele lui Gigi Becali se va deschide dosar penal daca va exista o plangere.

"Daca cineva face plangere, eu fac rugaciune. Si imi da Dumnezeu judecator bun si zice: are dreptate Becali."

Conform Codului Penal, Gigi Becali risca intre 6 luni si 3 ani de inchisoare daca va fi gasit vinovat. DETALII AICI