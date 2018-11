Ce spune Becali despre schimbarile anuntate de Burleanu: "Nu are cum sa treaca peste lege!"

Razvan Burleanu vrea reguli noi care vizeaza modul de administrare si finantare a cluburilor din Liga I.

Gigi Becali spune ca este de acord cu propunerile care vizeaza transparenta cluburilor din Liga I, dar nu si cu regula care vrea sa interzica imprumuturile patronilor catre cluburile de fotbal.

Becali spune ca aceasta metoda este acoperita de legile in vigoare.

"El face bine ce face, sa fie transparenta. Un singur lucru vreau sa ii spun - trebuie sa tina cont ca in Romania, nu permite economia Romaniei sa poti sa tii un club din sponsorizari. Si atunci, se implica patronii."

"Noi functionam ca societate comerciala. Asa cum poti sa imprumuti bani de la banca, asa imprumuti si de la patron. Care e problema?!"

"Deci nu ai cum sa interzici asta. Poate sa faca doar un fair play financiar, altceva. Dar prin regulamentele sportive nu ai cum sa incalci legi."

"Noi functionam ca societate comerciala, si daca o societate comerciala se poate imprumuta, atunci te poti imprumuta ca si club."

"El poate sa propuna niste lucruri care sa nu permita insolventa, si alte lucruri de genul acesta, care a frustra jucatorii."

"Dar ca sa te implici in activitate economica nu poti, nu te lasa legea."

"Ce vrea el e bine, dar trebuie sa fie foarte atent sa nu exagereze, sa intre in zona cealalta", a spus Becali la Ora exacta in sport (PRO X).

CE VREA SA SCHIMBE BURLEANU



Presedintele FRF a anuntat, miercuri, ca vrea sa implementeze reguli noi incepand cu anul 2020.

"S-a terminat perioada cu imprumuturile patronilor. Se va trece intr-o perioada in care proprietarii vor trebui sa-si capitalizeze clubul. Presedintele trebuie si el sa dovedeasca o buna reputatie. Se considera ca are o buna reputatie daca nu a fost condamnat in ultimii 5 ani pentru infractiuni economice sau financiare, fals, coruptie sau orice alte infractiuni care au legatura cu serviciul. La fel si antrenorul. Trebuie sa se demonstreze ca nu a fost sanctionat pentru doping, participare la pariuri sportive, la trucarea de meciuri si altele. La proprietari nu ne permite legislatia sa impunem reguli de acest fel, am fi facut-o si pe asta."

"In plus, toate cluburile din Liga I vor avea obligatia publicarii pe site-ul oficial a bilantului, a contului de profit si pierdere si a sumei totale platite agentilor", a spus Razvan Burleanu.