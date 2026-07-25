CIO a luat decizia în privința lui Infantino după decizia FIFA privind cartonaşul roşu la Cupa Mondială

Gianni Infantino, membru al CIO şi preşedinte al FIFA, nu va fi nevoit să ofere explicaţii forului olimpic cu privire la modul în care preşedintele SUA, Donald Trump, a contribuit la anularea suspendării unui jucător de la Cupa Mondială. CIO a declinat vineri orice competenţă de a investiga presupusa lipsă de neutralitate politică a lui Infantino.

Un ONG cu sediul la Londra a depus în această lună o plângere oficială la Comisia de etică a Comitetului Olimpic Internaţional împotriva lui Infantino, menţionând, printre altele, rolul pe care acesta l-a jucat în asigurarea faptului că atacantul american Folarin Balogun nu a fost supus suspendării obligatorii de un meci, în ciuda faptului că fusese eliminat în meciul anterior.

Carta Olimpică a CIO menţionează neutralitatea printre „principiile fundamentale ale olimpismului” pentru organismele sportive precum FIFA şi cei peste 100 de membri ai săi, printre care se numără şi Infantino din 2020.