CIO a luat decizia în privința lui Infantino după decizia FIFA privind cartonaşul roşu la Cupa Mondială

CIO a luat decizia în privința lui Infantino după decizia FIFA privind cartonaşul roşu la Cupa Mondială CM 2026
SPORT.RO
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Decizie finală în privința lui Gianni Infantino.

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CIOFIFAGianni Infantino
Din articol

Gianni Infantino, membru al CIO şi preşedinte al FIFA, nu va fi nevoit să ofere explicaţii forului olimpic cu privire la modul în care preşedintele SUA, Donald Trump, a contribuit la anularea suspendării unui jucător de la Cupa Mondială. CIO a declinat vineri orice competenţă de a investiga presupusa lipsă de neutralitate politică a lui Infantino.

Un ONG cu sediul la Londra a depus în această lună o plângere oficială la Comisia de etică a Comitetului Olimpic Internaţional împotriva lui Infantino, menţionând, printre altele, rolul pe care acesta l-a jucat în asigurarea faptului că atacantul american Folarin Balogun nu a fost supus suspendării obligatorii de un meci, în ciuda faptului că fusese eliminat în meciul anterior.

Carta Olimpică a CIO menţionează neutralitatea printre „principiile fundamentale ale olimpismului” pentru organismele sportive precum FIFA şi cei peste 100 de membri ai săi, printre care se numără şi Infantino din 2020.

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CIO nu deschide anchetă

Nu va fi deschisă nicio anchetă oficială, a declarat CIO, deoarece plângerea depusă de organizaţia pentru drepturi FairSquare nu se referea la relaţiile specifice ale FIFA sau ale lui Infantino cu organismul olimpic.

Plângerea „se referă exclusiv la deciziile (FIFA) privind guvernanţa şi conducerea sa, inclusiv relaţiile cu autorităţile guvernamentale, precum şi la punerea în aplicare de către (FIFA) a regulilor sportului pe care îl reprezintă”, a declarat CIO într-un comunicat. „În consecinţă, plângerea nu intră în competenţa comisiei de etică a CIO”, se precizează în comunicat.

Organismul de etică nu dispune de competenţe independente pentru a iniţia anchete şi a sancţiona oficialii, dar poate formula recomandări către comitetul executiv al CIO, prezidat de preşedinta Kirsty Coventry. Aceasta a asistat duminica trecută la finala Cupei Mondiale de la East Rutherford, New Jersey.

În ultimii opt ani, s-au luat măsuri împotriva unui singur membru al CIO pentru comportament neetic: şeicul Ahmad al-Fahad al-Sabah, un influent om politic care şi-a construit reputaţia de „făuritor de regi” în alegerile olimpice.

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