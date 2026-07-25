Alertă în Gruia! Șeful AFAN avertizează: „Unii jucători nu și-au primit banii din aprilie. Au depus memorii”

Alertă în Gruia! Șeful AFAN avertizează: „Unii jucători nu și-au primit banii din aprilie. Au depus memorii” Superliga
SPORT.RO
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Emilian Hulubei avertizează asupra situației financiare de la CFR Cluj

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CFR ClujEmilian HulubeiSuperliga
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Potrivit șefului AFAN, mai mulți fotbaliști ai fostei campioane înregistrează restanțe salariale majore și au depus memorii pentru a-și recupera drepturile.

Problemele financiare se adâncesc la formația feroviară, iar conducerea sindicatului jucătorilor trage un semnal de alarmă. Potrivit lui Emilian Hulubei, situația este departe de a fi rezolvată, iar jucătorii străini au început deja să trimită notificări clubului. Dacă sumele nu sunt achitate în 15 zile, aceștia pot pleca oricând, iar CFR Cluj va fi obligată să le plătească integral valoarea contractelor.

„Cred că de aceea a plecat domnul Mureșan. La CFR situația nu este bună. Am depus și eu mai multe memorii pentru jucătorii de acolo. Unii nu și-au primit salariile din aprilie, iar alții au chirii neachitate încă din ianuarie. Mai există și monitorizarea UEFA, unde nu au fost sancționați, deși nu înțeleg cum, pentru că problemele sunt serioase”, a spus președintele AFAN, potrivit sptfm.ro.

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Oficialul a subliniat că fotbaliștii sunt adesea naivi, prelungind suferința cluburilor îndatorate doar pentru a le ajuta să treacă de procesul de licențiere, prin acceptarea unor eșalonări salariale.

„Eu îi sfătuiesc să nu mai semneze eșalonările și să forțeze cluburile să plătească. Ei cred că, dacă ajută cluburile, cineva le va ridica o statuie. În realitate, când nu va mai fi nevoie de ei, vor fi dați afară imediat”, a transmis Hulubei, avertizând asupra practicilor din fotbalul românesc.

Hermannstadt, risc major înainte de startul sezonului

Situația se prezintă și mai grav la FC Hermannstadt. Echipa sibiană se află în pragul startului noului sezon de Liga a 2-a fără antrenor principal și fără un program adecvat de pregătire.

Președintele AFAN anticipează scenarii sumbre pentru formație: „Probabil va fi prima echipă care va ceda și nu va termina campionatul”.

Pentru a stopa acumularea datoriilor și concurența neloială din piață, sindicatul propune o modificare majoră a regulamentului de licențiere.

„Noi vom insista pentru ca licențierea să se facă din trei în trei luni. [...] Aduc jucători pe salarii pe care nu le pot plăti, ceea ce reprezintă concurență neloială. Adevărul este că, dacă am avea reguli clare și le-am aplica strict, în prima divizie ar mai rămâne doar șase-șapte echipe”, a adăugat Emilian Hulubei.

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