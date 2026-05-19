Patronul FCSB-ului a dezvăluit deja că Baciu a semnat un contract valabil pentru un sezon, iar în funcție de rezultatele acestuia, înțelegerea se va prelungi pentru încă un an, dar cu un salariu dublu.

Înainte să-l convingă pe Marius Baciu, Gigi Becali l-a vrut la echipa sa pe Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul lui FC Argeș, cu care a purtat negocieri în aceste zile, dar totul a picat pentru că Dani Coman, președintele piteștenilor, nu și-a dat acordul.

Gigi Becali l-a vrut pe Bogdan Andone la FCSB!

Pentru Andone, ar fi fost o revenire la FCSB după șase ani. A mai antrenat acolo în 2019, mai întâi ca ”secund” al lui Mihai Teja, iar apoi ca ”principal” pentru o scurtă perioadă de timp.

„Am mai avut o variantă, pe Bogdan Andone. A fost la mine acasă, am discutat cu el ieri sau alaltăieri, cred că ieri. Am vorbit cu el, a zis că singurul lucru este Dani Coman, că nu vine dacă nu îi dă drumul. Am spus că nu e problemă, găsim soluție, conform regulamentului, dăm bani, plătim restul salariului.

A spus că vrea să plece numai cu acordul lui Dani. A vorbit cu Dani, nu i-a dat acordul. Să fii sănătos și cu asta basta. A zis: 'Mă duc să mă întâlnesc cu Dani la ora 19. Dacă zice da, am venit, dacă nu, nu vin fără acordul lui. Cum m-am dus și m-a primit, așa și plec. Am zis atunci că vin pe doi ani, îmi țin cuvântul'.

Vrei să știi cum am ajuns la Bogdan Andone? Cum i-am spus și lui: 'Bă, știi de ce te vreau eu? Ai văzut cum pupă și Iordănescu icoanele. Se vede smerenia lui când le pupă. Îmi place cum te rogi, de aia vreau să te iau, nu că ești tu mare antrenor'. I-am zis lui Andone: 'Vezi la Argeș că poți și să retrogradezi'”, a spus Becali, la Prima Sport.

La începutul anului, Becali l-a ironizat pe antrenorul lui FC Argeș

După un FC Argeș - FCSB 1-0, în primul meci din 2026, Becali a fost întrebat despre Bogdan Andone, dar nu i-a picat deloc bine. Supărat după înfrângerea echipei sale, omul de afaceri l-a ironizat pe fostul său antrenor.

”Mă interesează pe mine de Bogdan Andone? Bogdan Andone face o treabă extraordinară la Pitești. (n.r. - pe un ton ironic) A venit, e posibil să se bată la podium. Extraordinar de bun antrenor e Bogdan Andone. Vai, dar ce treabă face! Pe mine mă întrebi la ce mă aștept de la Bogdan Andone? Nu mai pot eu de Bogdan Andone! Care e problema mea?

Crezi că o să rămână FC Argeș în play-off? N-o să rămână! Au dat un gol la mișto și gata, ce atâta Bogdan Andone?”, a spus Gigi Becali, la Prima Sport, în luna ianuarie.