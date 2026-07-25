OFICIAL Abia plecat de la FCSB, jucătorul și-a găsit echipă! Prezentare spectaculoasă

Abia plecat de la FCSB, jucătorul și-a găsit echipă! Prezentare spectaculoasă Fotbal extern
SPORT.RO
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Fostul jucător de la FCSB și-a găsit echipă.

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Baba AlhassanFCSBMardin 1969 Spor
Din articol

Baba Alhassan (26 de ani), fostul jucător de la FCSB, a plecat în această vară liber de contract de la fosta campioană a României, după ce Gigi Becali a decis să nu mai conteze pe serviciile sale.

Mai mulți jucători și-au trecut numele pe ”lista plecărilor” în această vară la FCSB, ținând cont de faptul că echipa lui Becali a ratat în premieră prezența în play-off. Finanțatorul echipei a pus la cale o ”reconstrucție”, pentru a se bate din nou la titlu.

Baba Alhassan va juca în liga secundă din Turcia

Alhassan nu a stat foarte mult timp fără echipă și a semnat cu Mardin 1969 Spor, echipă care evoluează în liga secundă din Turcia. Clubul a anunțat o înțelegere valabilă pentru două sezoane cu fostul jucător de la FCSB.

„Clubul nostru a ajuns la un acord pe 2 ani cu fotbalistul profesionist Baba Alhassan.

Avem încredere că, prin experiența, caracterul și calitatea sa, va avea o contribuție importantă la îndeplinirea obiectivelor noastre. Îi dorim lui Baba Alhassan o carieră plină de succes în tricoul roș-albastru și sperăm ca această mutare să fie de bun augur pentru întreaga noastră comunitate.

Bine ai venit, Baba Alhassan!”, a transmis noul club al lui Baba Alhassan.

Format la African Talent Football Academy din Ghana, Alhassan a plecat de la o vârstă fragedă în Spania, la echipele de juniori ale lui Real Valladolid. La seniori, închizătorul a jucat doar în România, la FC Hermannstadt timp de trei sezoane și jumătate, iar la FCSB timp de doi ani și jumătate.

  • 750.000 de euro este cota de piață a lui Alhassan, potrivit Transfermarkt
  • 110 meciuri a strâns Baba Alhassan la FCSB. A marcat două goluri, a oferit cinci pase decisive și a cucerit patru trofee
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