Din noul sezon, Kennedy Boateng ar urma să joace la Al Fateh, formație care a încheiat pe locul 11 în prima ligă din Arabia Saudită. Presa saudită susține că fundașul togolez a semnat deja un contract pe două sezoane.

Kennedy Boateng s-a înțeles cu Al-Fateh, dar anunțul întârzie

Doar că anunțul oficial al transferului lipsește. Motivul? Al-Fateh trebuie să primească ”undă verde” din partea Comisiei de Recrutare pentru a-și anunța mutările, așa cum se întâmplă și cu alte cluburi din campionatul Arabiei Saudite, controlate de Fondul Public de Investiții, scrie arriyadiyah.com.

Pentru Kennedy Boateng ar urma să fie prima experiență în zona Golfului. A început fotbalul în Ghana, iar ulterior a petrecut cinci ani în Austria, la LASK Linz și SV Ried. Înainte de sosirea la Dinamo, în 2024, togolezul a mai jucat pentru portughezii de la Santa Clara și pentru Austria Lustenau.

Dinamo a încercat în ultimele luni să ajungă la un acord cu Boateng pentru prelungirea contractului, însă jucătorul a refuzat.

Gabriel Glăvan îl vede pe Matteo Duțu ca înlocuitor pentru Kennedy Boateng

Pe Duțu (20 de ani), Dinamo l-a transferat în iarnă pentru 200.000 de euro, iar în sezonul precedent a prins 12 meciuri în toate competițiile. Glăvan a vorbit la superlativ despre fundașul crescut de AC Milan, pe care-l vede ca înlocuitorul perfect pentru Boateng.

„Îl au pe Duțu, care e bun, au luat un fundaș central acum care vine ca back-up. Cred că cei doi pe care se va baza Dinamo sunt Duțu și Stoinov, ceea ce este foarte îmbucurător că o echipă se va baza pe doi jucători care sunt născuți în 2005 și 2004, ca fundași centrali.

Dinamo are un fundaș de echipă națională a Israelului și un fundaș care este, la fel, de echipă națională U21 și care poate face, cu siguranță, pasul la echipa mare.

Voiam să joace mai mult, dar nici nu avea cum, că era deja sudat cuplul de fundași centrali. E o tranziție normală ceea ce se întâmplă acum. E un jucător care pasează foarte bine, se vede că nu e crescut în zona noastră. Va fi foarte interesant cuplul de fundași centrali și cred că Duțu ar trebui, în mod normal, să facă pasul la naționala mare”, a spus Gabriel Glăvan, în exclusivitate pentru Sport.ro.