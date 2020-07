Gigi Becali, principalul vinovat dupa ce transferul lui Dennis Man la Norwich a PICAT! Reactia dura a oficialilor englezi: "Sunt foarte dezamagit!"

Gigi Becali a negociat saptamana trecuta transferul lui Dennis Man la Norwich cu reprezentantii englezilor.

Patronul FCSB nu a fost multumit de oferta lui Norwich, echipa recent retrogradata din Premier League. Englezii s-au aratat dispusi sa plateasca 5 milioane de lire pentru Man, in timp ce pretentiile lui Gigi Becali se ridica la 15 milioane de euro.

Directorul sportiv al lui Norwich a vorbit in presa din Anglia despre negocierile cu Becali, plangandu-se de modul in care patronul FCSB a anuntat presa si pretentiile pe care le avea.

"Am aterizat in vacanta in Romania, iar urmatorul lucru pe care il stiu este ca s-a raportat faptul ca sunt in casa unui proprietar de club, pentru un jucator foarte bun. Nu prea pot adauga alte detalii in afara celor expuse deja acolo. Sunt foarte dezamagit de faptul ca totul a fost dezvaluit.

Nu cred in acest mod de a face afaceri si nu am de gand sa ii dau satisfactia de a spune orice. Vom vedea", a declarat Stuart Webber.