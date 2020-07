'Tratamentul' lui Becali pentru coronavirus! A anuntat ce pastile ar lua daca s-ar imbolnavi: "Oricum Covidul asta e mai mult o vrajeala!"

Becali nu e convins de efectele teribile ale noului coronavirus!

Patronul FCSB spune ca doze mari de Vitamina C, Vitamina D si Zing aplicate intravenos pot distruge virusul, care oricum e doar 'o vrajeala'. Patronul FCSB facuse referire la 'tratament' si in urma cu cateva zile, iar azi a vrut sa revina cu completari.



"Vitamina C, Vitamina D si Zinc, dar nu pilule, perfuze! Si doze mari! Vitamina C doze mari, venos. Covidul asta e mai mult o vrajeala!", a spus Becali.



Pana azi, 34.226 de persoane au fost confirmate cu coronavirus in Romania si aproape 2000 au decedat!