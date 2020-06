"Avem probleme, dar am mare incredere in el!" Cum a reactionat Gigi Becali cand a aflat cine arbitreaza CFR - FCSB!

Gigi Becali a avut o reactie inedita cand a aflat cine va arbitra derby-ul cu CFR Cluj.

Patronul "ros-albastrilor" a spus ca se asteapta la corectitudine avand in vedere ca Ovidiu Hategan a arbitrat in Liga Campionilor.

"Ba, tata, in arbitrul asta am mare incredere ca a arbitrat in Liga Campionilor. Daca nu era bun voi credeti ca il puneau aia in Liga? Eu astept sa fie corect la acest meci deoarece este foarte important pentru noi. Daca nu batem acolo, ne cam luam adio de la titlu.

Am incredere in Hategan asa cum am mare incredere in baietii mei, desi avem niste probleme in aparare. Nu ma pune sa iti spun echipa acum ca nu vreau sa o afle Dan Petrescu. Delegarea lui Hategan mi se pare o decizie foarte buna", a declarat Gigi Becali pentru ProSport.

Meciul din etapa a 3-a a playoff-ului Ligii 1 dintre CFR Cluj si FCSB este programat duminica, de la ora 20.