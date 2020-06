Prima reactie a lui Gigi Becali dupa anuntul SUPER DERBY-ului cu Dinamo din semifinalele Cupei: "Patronul si-a schimbat mentalitatea!" 

FCSB si Dinamo se intalnesc in semifinalele Cupei Romaniei, in urma tragerii la sorti.

Iubitorii fotbalului se pot bucura de derby-ul Romaniei in dubla mansa in semifinalele Cupei Romaniei, dupa ce cele doua echipe au picat impreuna la tragerea la sorti.

Desi in trecut a declarat des ca nu il intereseaza Cupa Romaniei, Gigi Becali s-a razgandit si a facut-o unul dintre obiectivele echipei sale in acest sezon.

"Imi convine ca am picat cu Dinamo, din doua puncte de vedere. Primul, ca joci cu Dinamo tur-retur si iti spun si de ce. Ai si eliminat-o in seminifale, plus ca e la indemana in dubla mansa. Asa, in finala era mai complicat cu Dinamo.

Patronul de la FCSB pe vremea aia zicea ca nu il intereseaza Cupa, juca cu rezerve, acum si-a schimbat mentalitatea. E mai greu campionatul, daca nu bati CFR, la revedere de la campionat, atunci, jucam Cupa, e mai usor avand in vedere echipele ramase.

In Cupa se intampla surprize in primele etape, cand echipele nu iau in serios, cand se joaca o semifinala sau finala nu prea se fac surprize.

E posibil sa se schimbe orasul, nu e normal, ce sa cautam la Craiova? E distanta mare, au facut contractul dar facem altul cu alt stadion, nu e problema", a declarat Gigi Becali.