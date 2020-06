Becali, declaratii INTIMIDANTE inainte de lupta la titlu cu CFR: "Suntem mai valorosi decat ei!"

Cu 2 zile inainte de marele derby din Liga 1, Gigi Becali a facut cateva declaratii.

Patronul lui FCSB a declarat ca baietii sunt pregatiti, echipa este facuta, iar el considera ca lotul "ros-albastrilor" este mai valoros decat al lui CFR Cluj.

"O sa joace in stanga Ovidiu Popescu si joaca Cretu in dreapta ca nu are nimic. Ei nu pot avea avantaj niciodata in fata noastra, ca si avantaj trebuie sa luam valoarea. Valoric suntem mai bine decat ei, ei sunt mai puternici. Noua ne trebuie doar barbatie ca sa ii invingem.

Ei sunt bine pregatiti, cea mai puternica echipa, dar cei mai valorosi sunt Tanase, Coman, Morutan. Ei pot lua pe un jucator mai mult de 3 milioane?

Avand in vedere amicalele, nu am mai multa incredere. Normal, credeam ca ar trebui sa fim mai puternici fata de acum cateva luni, dar amicalele nu ma incurajeaza sa zic asta. Nu aveam voie sa facem ce s-a intamplat in amicale.

Echipa a facut-o. Cred ca joaca Man, Tanase, Coman, nu ai cum sa joci fara ei. Poate fac 4 schimbari la pauza, glumesc. O sa vedem, nu stiu despre Petre la ora asta, numai ca Tanase, din ce imi spun oamenii e in forma, a prins putere, forta, e cel mai bine pregatit si iese primul la teste", a declarat Gigi Becali la Pro X.

Meciul dintre CFR Cluj si FCSB este programat duminica, de la ora 20, partida contand pentru etapa a 3-a a playoff-ului Ligii 1.