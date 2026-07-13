În gala finalului de sezon, în Rwanda , „Reghe“ a fost ales „Cel mai bun antrenor“ . A fost o decizie așteptată de toată lumea, în condițiile în care Al-Hilal Omdurman a defilat în prima ligă din Rwanda. Aici s-au înscris arabii, în condițiile în care campionatul din Sudan s-a oprit după începerea războiului și s-a reluat abia în ianuarie 2026, după trei ani de întrerupere.

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În Rwanda, dominarea echipei lui Reghecampf a fost atât de clară, încât Al-Hilal Omdurman a rezvolat ecuația câștigării titlului cu mai multe etape înainte de final. Iar când locul 1 a fost adjudecat din punct de vedere matematic, „Reghe“ și-a luat elevii și i-a dus, la Khartoum, unde a atacat play-off-ul primei ligi din Sudan. Și aici, Al-Hilal Omdurman a triumfat. Drept urmare, Reghecampf a reușit să câștige titlul în două țări, în același sezon 2025-2026. Atât în Rwanda, cât și în Sudan! O performanță demnă de Cartea Recordurilor.

Reghecampf, absent de la ceremonie, a transmis un mesaj video

Revenind la gala fotbalului din Rwanda, Reghecampf a lipsit de la ceremonia în care a fost ales „Cel mai bun antrenor“. Explicația a ținut de faptul că românul s-a aflat în Tunisia, unde tocmai și-a cunoscut noii elevi de la Esperance, în cadrul reunirii lotului.

În condițiile în care „Reghe“ a fost absent de la gală, premiul său a fost ridicat de un oficial al clubului Al-Hilal Omdurman, Iar românul a transmis un mesaj video, după cum se poate vedea aici.

„În primul rând, vreau să le mulțumesc celor de la Federația de Fotbal din Rwanda și organizatorilor primei ligi. Vreau să vă mulțumesc pentru felul în care ne-ați primit și pentru felul în care ați organizat o competiție de nivel foarte înalt. Am simțit ca acasă într-o perioadă foarte dificilă. Acest premiu aparține echipei mele, Al-Hilal Omdurman. Iar jucătorilor mei le transmit că sunteți niște luptători adevărați.

﻿Acest titlu a fost câștigat prin determinarea voastră, puterea voastră de muncă și prin seriozitatea de care ați dat dovadă. Mulțumesc conducerii, staffului și suporterilor fantastici care ne-au susținut peste tot. Am demonstrat că fotbalul n-are granițe. Mulțumesc Rwanda, mulțumesc Al-Hilal! Aceasta e o bornă pe care nu o voi uita niciodată!“, a transmis Reghecampf.