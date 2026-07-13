Starul Spaniei, înaintea semifinalei cu Franța: "Mbappe? Nu mă sperie"

Înaintea meciului cu Franța din semifinalele Cupei Mondiale, Pau Cubarsi (19 ani), tânărul fundaș al Spaniei, a acordat un interviu pentru Diario As în care a vorbit despre sentimentele care îl încearcă la primul său Mondial din carieră.

Pau Cubarsi, declarații înainte de semifinala Franța - Spania

"Este un turneu unic și special, iar prima participare este întotdeauna cea mai frumoasă. Sunt foarte tânăr, iar să trăiesc o astfel de experiență este ceva spectaculos. Faptul că mă bucur de încrederea antrenorului mă face foarte mândru", a spus Cubarsi, care a avut o contribuție importantă la golul de 2-1 în duelul cu Belgia din sferturile de finală.

La doar 19 ani, Cubarsi are deja peste 100 de meciuri la Barcelona, iar la naționala Spaniei a fost titular în toate meciurile de la Cupa Mondială. Stoperul Barcelonei spune că nu se teme nici de Kylian Mbappe, golgheterul Cupei Mondiale, la egalitate cu Lionel Messi.

"Mbappe nu mă sperie, dar toată lumea știe ce calități are. Chiar și atunci când nu este implicat pe deplin în joc, poate schimba totul printr-o singură acțiune. Este un jucător unic, la fel ca Lamine. Trebuie să rămânem concentrați pe toată durata celor 90 de minute...", a mai spus Cubarsi.