Mutarea îl propulsează pe lusitan direct în elita financiară a vestiarului roș-albastru, cu un venit care rivalizează cu cel al veteranilor echipei.



Andre Duarte a aterizat în România în noaptea de duminică spre luni, 1 decembrie 2025, fiind așteptat la aeroport de impresarul său, Bogdan Mitrea. Fostul stoper de la FCU Craiova revine în Superligă din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de Ujpest, și urmează să parafeze o înțelegere valabilă până în vara lui 2028, după efectuarea vizitei medicale.



Deși FCSB l-a adus gratis, evitând astfel pretențiile financiare de 1,3 milioane de euro pe care le aveau maghiarii în trecut, efortul financiar pentru salariul jucătorului este unul considerabil.



Intră direct la „masa bogaților”



Andre Duarte va fi unul dintre cei mai bine plătiți fotbaliști ai Superligii. La Ujpest, portughezul încasa lunar 20.000 de euro, iar potrivit informațiilor actuale, fotbalistul și-a menținut pretențiile și la negocierile cu Gigi Becali. Astfel, cu un salariu de 240.000 de euro pe an, Duarte intră direct în topul celor mai bine plătiți fotbaliști de la FCSB.



Prin acest venit, noul fundaș central îi egalează pe liderii defensivelor din anii trecuți, Vlad Chiricheș și Risto Radunovic, dar și pe mijlocașii exponențiali Adrian Șut și Dennis Politic. Mai mult, fiindcă a venit liber de contract, este de așteptat ca Duarte să încaseze și o primă consistentă la instalare.



Chiar și așa, vârful piramidei salariale rămâne dominat de oamenii de gol. Florin Tănase și Mamadou Thiam sunt lideri autoritari cu 360.000 de euro anual, urmați de căpitanul Darius Olaru, Denis Alibec și Daniel Bîrligea, remunerați cu câte 300.000 de euro pe sezon.



„Îmi place țara”



La sosirea pe Otopeni, Andre Duarte a oferit o primă reacție scurtă, subliniind atașamentul față de România, unde a mai evoluat pentru echipa lui Adrian Mititelu.



"Mă bucur că am revenit în România. Îmi place țara. Am mai urmărit câteva partide din fotbalul românesc în ultima perioadă. Interesul lui FCSB? Sunt doar fericit că mă aflu aici", a spus apărătorul cotat la un milion de euro, pentru Pro TV.

