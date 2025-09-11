Vlad Chiricheș a fost schimbat în minutul 29 al partidei cu CFR Cluj, din ultima etapă a Superligii. În urma acestei schimbări Gigi Becali a anunțat că fotbalistul nu va mai evolua la FCSB și s-ar putea retrage.

Jucătorul emblematic al campioanei României nu a fost inclus pe lista UEFA pentru meciurile din faza ligii a Europa League.



Gigi Becali nu l-a menajat pe Vlad Chiricheș și s-a hotărât în cazul lui: „Să îi spună Pintilii”



În cele din urmă, patronul FCSB-ului a revenit la sentimente mai bune în ceea ce îl privește pe jucătorul de 35 de ani și a luat decizia de a se baza pe el în campionat.

Becali a explicat că decizia de a-i mai acorda o șansă lui Chiricheș are legătură și cu faptul că Dawa nu va reveni în următoarea perioadă, iar FCSB duce lipsă de variante în apărare.

„M-a sunat Pintilii și mi-a zis că Dawa spusese că poate să joace 6 meciuri din campionat. Doctorul a zis că nu este adevărat. Am zis că dacă Dawa nu vine, nu are rost, îl ținem pe Chiricheș. De la Europa (n.r.- lista UEFA) l-am scos, de la campionat nu. Am zis că mai încercăm.

Am crezut în el, ca dovadă că i-am prelungit contractul. Acum 3 luni nu mai avea. Dacă am avut încredere și am prelungit, să îi spună (n.r.- Pintilii lui Chiricheș) să nu se mai ascundă de joc, că eu văd. El era primul care se băga la dueluri, ieșea la joc, acum e ca la copiii de 20 de ani, se ascunde de joc.

Nu mai câștigă dueluri. O să mai încercăm. Să vedem dacă mai poate. Poate cine știe, poate a avut o perioadă. Poate mai poate. O să mai încercăm”, a declarat Becali, conform fanatik.ro.

FCSB se află pe locul 13 în Superliga și are șase puncte după opt etape jucate. „Roș-albaștrii” se află la 14 „lungimi” de primul loc, ocupat de Universitatea Craiova.

