La FCSB, astăzi ești cel mai bun, preferatul patronului Gigi Becali, iar în meciul următor, poți să ajungi un jucător de aruncat după „evaluarea“ aceluiași om!

Cazul Vlad Chiricheș reconfirmă această situație. Sport.ro a arătat aici ce spunea latifundiarul din Pipera despre fostul căpitan al naționalei, nu mai departe de 11 august. Acum, același Becali a confirmat că aventura lui Chiricheș, la FCSB, în calitate de jucător, s-a încheiat. Fundașul reprofilat „închizător“, la indicația latifundiarului, va fi scos de pe toate listele.

Așadar, cu prilejul egalului cu CFR Cluj (2-2), în care Becali l-a și umilit în public, Chiricheș a bifat ultima sa apariție, în tricoul bucureștenilor.

Gigi Becali a anunțat câți bani va lua Vlad Chiricheș

Excluderea lui Chiricheș din lotul roș-albaștrilor se va produce pe bani mulți. Asta dacă e să ne luăm după Gigi Becali, care a anunțat suma pe care o va primi experimentatul fotbalist, în cadrul intervenției sale, la Fanatik Superliga.

„Chiricheș nu va mai juca! (n.r. – la FCSB). I-am prelungit contractul pentru că aveam încredere în el, că cel vechi expira. A expirat în iunie, deci sunt două luni, iulie și august, iar eu îi dau 200.000 de euro primă. 240.000 de euro îi ia în două luni! Îl respect sau nu îl respect? Dacă îi dau 240.000 de euro în două luni, te respect sau nu te respect? Aud voci care spun că e o umilință. Care e umilința? Când eu îți dau în două luni 240.000 de euro. Unde e umilința? Sunt nebun eu? Avem o performanță de făcut și nu putem să o facem cu el. Eu, ca respect, i-am dat 240.000 de euro“, a spus patronul FCSB-ului.

Explicația căderii lui Chiricheș: vârsta

În continuarea discursului său, Gigi Becali a explicat de ce un fotbalist pe care îl vedea drept indispensabil, la începutul lunii august, trebuie să fie alungat acum.

„Eu cred că e vârsta! (n.r. – cauza căderii lui Chiricheș). Chiar am întrebat un medic și mi-a spus că de la o vârstă, când faci sport de performanță, poți să faci dintr-un foc. Trupul nu mai poate să răspundă. Anul trecut, a fost cel mai bun el, numărul 1, drept dovadă că eu m-am rugat de el să prelungească. Acum sunt 3 meciuri, am spus că mai aștept, că mai aștept… Eu vreau să rămână în club! El nu e un om supărăcios! Nu s-a supărat că l-am schimbat (n.r. – la meciul cu CFR Cluj din weekend). E un om cuminte, cu un caracter extraordinar și eu cred că va rămâne“, a spus Becali, lăsând de înțeles că Vlad Chiricheș va primi un post, în cadrul clubului FCSB.

Revenit la formația bucureșteană, în iulie 2023, fostul internațional a adunat următoarele cifre, la FCSB, grupare pentru care a evoluat și în perioada ianuarie 2012 – august 2013: 123 de meciuri, 5 goluri, 3 pase de gol.

