FCSB a fost aproape să îl transfere pe Mario Tudose de la FC Argeș, dar mutarea a picat după ce piteștenii au crescut prețul fotbalistului la scurt timp după ce Gigi Becali anunța un acord cu clubul prezidat de Dani Coman în privința unei ”românești”, așa cum a numit finanțatorul de la FCSB mutarea prin care cele două cluburi din Superliga României ar fi urmat să îi dea o ”țeapă” lui Benfica Lisabona, clubul care deține 50% din drepturile lui Tudose.

Gigi Becali: ”Nu se pune problema de Boateng la FCSB!”

În cele din urmă, transferul lui Mario Tudose la campioana României nu s-a mai realizat, însă asta nu înseamnă că Gigi Becali nu plănuiește noi mutări la FCSB. S-a vehiculat că Becali îl vrea la echipă din iarnă pe Kennedy Boateng, fundașul lui Dinamo, pe care l-a lăudat în mai multe rânduri.

Întrebat despre această posibilitate, Becali a negat și a transmis că unul dintre motivele pentru care Boateng nu va ajunge la FCSB este faptul că agentul fotbalistului se laudă că îl poate transfera oricând la campioana României pe stoperul din Ghana.

”Nu, tată. Nu mă interesează niciun Boateng de la niciun Dinamo. E un jucător bun, dar nu se pune problema să vină la FCSB. Are un impresar mai ‘dilimache’, care se laudă peste tot că ascultă Gigi de el. Auzi, bă, că ascult eu de el. E unul d-ăsta care le zice tuturor că, dacă el vrea să-l aducă pe Boateng, eu, Gigi Becali, fac ce vrea el.

Ştii cum e tată cu impresarii ăştia care se bagă singuri în seamă. Nu-i băgăm în seamă, ne vedem de treaba noastră. O să se refacă şi Dawa, deci nu se pune problema de Boateng la FCSB. Suntem acoperiţi şi nu avem nevoie în acest moment. Lotul e foarte bun şi echilibrat”, a spus Gigi Becali la Fanatik.