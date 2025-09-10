Adrian Șut, abia intrat pe teren în minutul 80, s-a accidentat după doar cinci minute și a fost nevoit să iasă, fiind înlocuit de Florin Tănase.



Mijlocașul campioanei a acuzat dureri la gleznă și a părăsit stadionul din Nicosia șchiopătând, ceea ce a stârnit îngrijorări în rândul fanilor FCSB. Totuși, Gigi Becali liniștește suporterii și anunță că situația nu este atât de gravă pe cât părea inițial.



„Cât lipsește Adrian Șut?" Gigi Becali a oferit răspunsul



„Șut nu știu ce entorsă a făcut. Să vedem de care... Dar acum sunt alte metode, recuperările sunt mult mai rapide. Nu mai e ca pe vremuri, când te duceai la Forban și alergai până vomitai. Acum e altceva, metode moderne, nu va fi o problemă”, a spus patronul FCSB la Fanatik.



Dacă Daniel Bîrligea a revenit deja la antrenamente după accidentarea care l-a împiedicat să joace pentru națională, Șut ar putea fi și el disponibil în scurt timp, anunță Gigi Becali.



„Bîrligea e bine, e la antrenamente. La Șut nu cred că va fi ceva grav, pentru că metodele de recuperare sunt altele acum. Nu mai durează ca pe vremuri”, a explicat Becali.



Accidentarea lui Adrian Șut vine la doar o zi după ce Gigi Becali s-a răzgândit și a decis să îl păstreze pe Vlad Chiricheș pe lista LPF. În cazul în care probleme medicale ale lui Șut se dovedesc a fi serioase, campioana va avea astfel o soluție în plus în fața apărării la meciurile din campionat.

