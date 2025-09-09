Vlad Chiricheș (35 de ani) e jucătorul cu „șapte vieți“ al FCSB-ului! Pentru că din momentul în care s-a întors la echipă, în iulie 2023, „Chiri“ a fost luat, în mai multe rânduri, „la șuturi“ de Gigi Becali.

De fiecare dată însă, fostul internațional și-a văzut de treabă, fără să comenteze criticile patronului, în spațiul public. Și, de fiecare dată, această abordare a fost în favoarea sa. Inclusiv acum, Chiricheș pare că tocmai a „driblat“ retragerea forțată de decizia patronului de la FCSB.

Vlad Chiricheș a rămas cu drept de joc în campionat

După tirada lui Becali, „Chiri“ a fost scos de pe lista UEFA pentru meciurile din toamnă – iarnă, în grupa de Europa League.

În schimb, numele său a rămas pe lista Ligii Profesioniste de Fotbal, după cum a informat Digi Sport. Ceea ce înseamnă că jucătorul de 35 de ani poate fi folosit, în continuare, în partidele din competiția intern.

În acest sezon, Chiricheș a avut deja 12 apariții pentru FCSB, în cele 17 partide pe care bucureștenii le-au jucat, în toate competițiile. Așadar, dacă își va continua antrenamentele alături de echipă, Chiricheș va putea juca pentru FCSB, în caz de nevoie.

