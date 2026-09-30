Gigi Becali le-a făcut un bine: ce se întâmplă cu Esperance Tunis, după „fuga“ lui „Reghe“ la FCSB

Tunisienii se pregătesc de un proces cu Laurențiu Reghecampf, după ce românul și-a reziliat unilateral contractul cu Esperance, a dat bir cu fugiții și a semnat cu FCSB. La ce rezultate are însă echipa, arabii ar trebui să se bucure de tot ce s-a întâmplat!

Cât timp „Reghe“ a stat pe bancă, în primele patru etape din campionat, Esperance a fost o formație fragilă. A câștigat, într-adevăr, trei meciuri, dar fără să convingă. Dovadă și faptul că defensiva a fost „varză“, cu șase goluri încasate în patru meciuri. De câte ori a fost întrebat despre fragilitatea din apărare, antrenorul român a aruncat vina pe elevii săi, spunând că nu sunt în stare să implementeze la meciuri ce le cere la antrenamente.

Firește, cu un astfel de discurs, „Reghe“ nu și-a apropiat deloc jucătorii, iar plecarea sa, nu că n-a afectat Esperance în mod negativ, dar chiar a descătușat-o!

Esperance Tunis zburdă după plecarea lui Reghecampf!

În momentul în care și-a anunțat plecarea la FCSB, Reghecampf a profitat de întreruperea campionatului în Tunisia pentru a-și face bagajele. Când românul era în drum spre aeroport, echipa s-a dus în cantonamentul de la Ayn Darahim, condusă de directorul tehnic belgian, Joel Crahay. Și, de atunci, Esperance a bătut tot. Și nu oricum, ci de o manieră categorică!

Primul amical, cel cu Al-Ahli Tripoli (Libia), a însemnat un galop de sănătate: 4-0! Aseară, Esperance a făcut un meci și mai bun: 5-0 cu US Bousalem, o formație din liga a treia tunisiană. Chiar dacă cele două rezultate au venit în fața unor echipe modeste, jurnaliștii arabi s-au convins: plecarea lui Reghecampf a fost de bun augur pentru Esperance.

„Îl mai regretă cineva pe Reghecampf? La cum joacă Esperance, nu prea“, a scris o publicație locală, punând cele două rezultate, 4-0 cu Al-Ahli Tripoli și 5-0 cu US Bousalem lângă fotografia antrenorului român.