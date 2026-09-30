Gigi Becali le-a făcut un bine: ce se întâmplă cu Esperance Tunis, după „fuga“ lui „Reghe“ la FCSB

Gigi Becali le-a făcut un bine: ce se întâmplă cu Esperance Tunis, după „fuga“ lui „Reghe“ la FCSB Fotbal extern
Amir Kiarash
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Latifundiarul din Pipera i-a făcut o „ofertă de nerefuzat“ lui Reghecampf (51 de ani), iar „trădarea“ acestuia a schimbat rezultatele fostei sale echipe în bine.

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Laurentiu ReghecampfFCSBEsperance
Din articol

Tunisienii se pregătesc de un proces cu Laurențiu Reghecampf, după ce românul și-a reziliat unilateral contractul cu Esperance, a dat bir cu fugiții și a semnat cu FCSB. La ce rezultate are însă echipa, arabii ar trebui să se bucure de tot ce s-a întâmplat!

Cât timp „Reghe“ a stat pe bancă, în primele patru etape din campionat, Esperance a fost o formație fragilă. A câștigat, într-adevăr, trei meciuri, dar fără să convingă. Dovadă și faptul că defensiva a fost „varză“, cu șase goluri încasate în patru meciuri. De câte ori a fost întrebat despre fragilitatea din apărare, antrenorul român a aruncat vina pe elevii săi, spunând că nu sunt în stare să implementeze la meciuri ce le cere la antrenamente.

Firește, cu un astfel de discurs, „Reghe“ nu și-a apropiat deloc jucătorii, iar plecarea sa, nu că n-a afectat Esperance în mod negativ, dar chiar a descătușat-o!

Esperance Tunis zburdă după plecarea lui Reghecampf!

În momentul în care și-a anunțat plecarea la FCSB, Reghecampf a profitat de întreruperea campionatului în Tunisia pentru a-și face bagajele. Când românul era în drum spre aeroport, echipa s-a dus în cantonamentul de la Ayn Darahim, condusă de directorul tehnic belgian, Joel Crahay. Și, de atunci, Esperance a bătut tot. Și nu oricum, ci de o manieră categorică!

Primul amical, cel cu Al-Ahli Tripoli (Libia), a însemnat un galop de sănătate: 4-0! Aseară, Esperance a făcut un meci și mai bun: 5-0 cu US Bousalem, o formație din liga a treia tunisiană. Chiar dacă cele două rezultate au venit în fața unor echipe modeste, jurnaliștii arabi s-au convins: plecarea lui Reghecampf a fost de bun augur pentru Esperance.

Îl mai regretă cineva pe Reghecampf? La cum joacă Esperance, nu prea“, a scris o publicație locală, punând cele două rezultate, 4-0 cu Al-Ahli Tripoli și 5-0 cu US Bousalem lângă fotografia antrenorului român.

Emoții cu înlocuitorul lui „Reghe“

Teoretic, după plecarea lui Reghecampf la FCSB, Esperance a reușit să găsească un înlocuitor pentru tehnicianul român. Vorbim despre spaniolul Pablo Franco (46 de ani). Practic însă, sunt emoții în privința venirii acestuia, la Esperance. Ibericul, fost antrenor la mai multe cluburi africane, ar fi trebuit să ajungă în Tunisia de la începutul săptămânii, dar și-a tot amânat sosirea. Potrivit presei locale, dacă Pablo Franco nu se va prezenta nici astăzi la datorie, atunci șefii clubului Esperance se vor pune în mișcare pentru găsirea unui alt antrenor principal.

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