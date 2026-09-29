În ciuda faptului că așteptările erau ridicate la startul sezonului, FCSB a dezamăgit. Totul a plecat de la eliminarea din UEFA Conference League, iar ulterior echipa a avut rezultate sub așteptări și în SuperLiga.

Elvir Koljic, convins că FCSB va reveni în top

Înainte de pauza dedicată echipelor naționale, FCSB a suferit un eșec teribil: 0-5 cu Universitatea Craiova. Înfrângerea de pe „Ion Oblemenco” a dus la demiterea lui Marius Baciu.

Gigi Becali s-a mișcat rapid, iar în locul lui Marius Baciu a fost numit Laurențiu Reghecampf. Tehnicianul a mai avut două mandate pe banca FCSB, de numele său fiind legată și ultima calificare în grupele UEFA Champions League.

Sport.ro a purtat un dialog cu Elvir Koljic, fost jucător la Universitatea Craiova și Rapid. Întrebat despre revenirea lui Laurențiu Reghecampf în SuperLiga, bosniacul a răspuns fără să stea pe gânduri: FCSB va reveni în top.

Atacantul a colaborat cu „Reghe” la Universitatea Craiova, iar rezultatele au fost pe măsura așteptărilor. Elvir Koljic susține că FCSB va cunoaște o schimbare după numirea lui Reghecampf, acesta rememorând antrenamentele foarte bune din perioada petrecută în Bănie.

„Văd patru echipe în lupta pentru titlu: Craiova, Rapid, Dinamo — care anul acesta atacă foarte bine și a marcat multe goluri — și FCSB, care cu siguranță va reveni sus cu Reghe. Îl cunoașteți pe Reghe, a fost la Craiova și cu siguranță va face o treabă bună acolo.

Când a venit la Craiova, Reghe a făcut o atmosferă foarte bună la echipă. El știe să creeze atmosferă și în afara terenului, iar antrenamentele erau foarte bune, eram pregătiți excelent. Îmi aduc aminte de cantonamentul din Turcia, care a fost foarte greu, cu o vreme mai slabă, dar a reșit să facă un cantonament reușit. Nu știu ce s-a întâmplat de a plecat după aceea, dar a creat o atmosferă foarte bună”, a declarat Elvir Koljic pentru Sport.ro.