EXCLUSIV Fostul elev a lui Laurențiu Reghecampf, convins că Gigi Becali a dat lovitura: „FCSB va reveni sus”

Fostul elev a lui Laurențiu Reghecampf, convins că Gigi Becali a dat lovitura: „FCSB va reveni sus” Superliga
Iulian Stoica
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Gigi Becali l-a numit pe Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică de la FCSB.

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Elvir KoljicGigi BecaliFCSBLaurentiu Reghecampf
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În ciuda faptului că așteptările erau ridicate la startul sezonului, FCSB a dezamăgit. Totul a plecat de la eliminarea din UEFA Conference League, iar ulterior echipa a avut rezultate sub așteptări și în SuperLiga.

Elvir Koljic, convins că FCSB va reveni în top

Înainte de pauza dedicată echipelor naționale, FCSB a suferit un eșec teribil: 0-5 cu Universitatea Craiova. Înfrângerea de pe „Ion Oblemenco” a dus la demiterea lui Marius Baciu.

Gigi Becali s-a mișcat rapid, iar în locul lui Marius Baciu a fost numit Laurențiu Reghecampf. Tehnicianul a mai avut două mandate pe banca FCSB, de numele său fiind legată și ultima calificare în grupele UEFA Champions League.

Sport.ro a purtat un dialog cu Elvir Koljic, fost jucător la Universitatea Craiova și Rapid. Întrebat despre revenirea lui Laurențiu Reghecampf în SuperLiga, bosniacul a răspuns fără să stea pe gânduri: FCSB va reveni în top.

Atacantul a colaborat cu „Reghe” la Universitatea Craiova, iar rezultatele au fost pe măsura așteptărilor. Elvir Koljic susține că FCSB va cunoaște o schimbare după numirea lui Reghecampf, acesta rememorând antrenamentele foarte bune din perioada petrecută în Bănie.

„Văd patru echipe în lupta pentru titlu: Craiova, Rapid, Dinamo — care anul acesta atacă foarte bine și a marcat multe goluri — și FCSB, care cu siguranță va reveni sus cu Reghe. Îl cunoașteți pe Reghe, a fost la Craiova și cu siguranță va face o treabă bună acolo.

Când a venit la Craiova, Reghe a făcut o atmosferă foarte bună la echipă. El știe să creeze atmosferă și în afara terenului, iar antrenamentele erau foarte bune, eram pregătiți excelent. Îmi aduc aminte de cantonamentul din Turcia, care a fost foarte greu, cu o vreme mai slabă, dar a reșit să facă un cantonament reușit. Nu știu ce s-a întâmplat de a plecat după aceea, dar a creat o atmosferă foarte bună”, a declarat Elvir Koljic pentru Sport.ro.

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Salariu faraonic pentru Reghecampf la FCSB

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de luni, 21 septembrie, Andrei Grecu a purtat un dialog în direct cu Gigi Becali, patronul FCSB.

Întrebat despre salariul pe care îl pregătește pentru Laurențiu Reghecampf, Gigi Becali a dezvăluit că, inițial, planul său era să se califice în UEFA Champions League, iar ulterior antrenorul să plece la arabi pentru o remunerație de 5 milioane de euro.

Cum socoteala de acasă nu seamănă cu cea din târg, Laurențiu Reghecampf i-a spus omului de afaceri că își dorește să stea 5 ani la FCSB. După cele auzite, Gigi Becali și-a schimbat planul și a transmis că îi poate oferi 10 milioane de euro lui „Reghe” în 5 ani. Totuși, există o condiție: banii mulți vor veni din calificările în Liga Campionilor.

„Nu voi reveni la meciuri. Voi veni numai și numai dacă sunt campion mai devreme, o să merg la spectacol. Nu mă mai deranjez, mai bine stau liniștit în pat. Nu vreau să merg într-un vacarm de gălăgie, nu am nevoie. Dacă vor fi meciuri de Liga Campionilor, atunci voi merge.

Nici nu am stabilit cât îi dăm. Dacă vom merge în Liga Campionilor, îi dau drumul și ia 5 milioane de euro la arabi. A zis că vrea să rămână la FCSB 5 ani. I-am spus că va primi la mine 10 milioane în 5 ani, că îi dau 2 milioane pe an. Dacă intră în Liga Campionilor, îi dau 1 milion primă. După jumătate de an, îi măresc salariul și prima, și îi dau două milioane pe an”, a declarat Gigi Becali la VOYO SPORT LIVE.

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