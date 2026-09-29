Tehnicianul italian Alberto Gilardino a semnat marţi un contract până la sfârşitul sezonului cu formaţia Parma Calcio, a anunţat gruparea parmegiană pe site-ul oficial.

Parma şi-a găsit antrenor după plecarea lui Carlos Cuesta. Noul tehnician al parmegianilor este Alberto Gilardino (44 de ani), fost antrenor al echipei Pisa, din Serie B.

Alberto Gilardino e noul antrenor de la Parma

Gilardino era şomer din luna februarie, dar a ajuns la un acord cu gruparea pisană privind rezilierea contractului şi a putut veni pe banca Parmei, semnând un contract până la finele actualului sezon, scrie News.ro.

În sezonul precedent, numele lui Gilardino a fost asociat cu o mutare la FCSB, după ce Mirel Rădoi a plecat de la echipă pentru a semna cu Gaziantep.

Principalul obiectiv al noului tehnician pare a fi supravieţuirea în Serie A, acolo unde Parma este pe locul 15, cu patru puncte după cinci etape.

Alberto Gilardino a evoluat ca jucător pentru Parma, între 2002 şi 2005, marcând 56 de goluri în 116 meciuri.