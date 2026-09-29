Fosta campioană a României nu a mai câștigat în Superliga de șase etape, când a întâlnit-o la București pe FC Botoșani în runda cu numărul 5 a sezonului regulat. De atunci, a înregistrat patru eșecuri și un rezultat de egalitate.

Înaintea pauzei internaționale, FCSB s-a descotorosit de serviciile lui Marius Baciu. Locul său la FCSB a fost luat de Laurențiu Reghecampf, care a revenit, astfel, la club după nouă ani

Avertisment pentru Laurențiu Reghecampf după revenirea la FCSB: ”La noi cam asta se întâmplă”

Costin Lazăr, fost internațional român, susține că Reghecampf trebuie să aibă continuitate la FCSB, astfel, se va schimba din nou antrenorul la clubul patronat de Gigi Becali.

”O surpriză neplăcută este FCSB. La ce jucători valoroși are, încă nu reușește să fie o echipă. Peste tot, când lotul nu este unit și sunt discordii, este greu să meargă ceva! Sunt foarte multe schimbări, nu se mai înțelege nimic. Trebuie un pic de stabilitate. Și când alegi un antrenor, să vezi în ce stil antrenează, ce rezultate are.

(n.r. Acum a venit Reghecampf) Trebuie să aibă continuitate, că la noi se cam schimbă lucrurile. După câteva etape se tot schimbă câte un antrenor”, a spus Costin Lazăr pentru Sport.ro.

”Reghe” și-ar fi propus victorii pe bandă rulantă după reluarea campionatului și UEFA Champions League în următoarea stagiune. Lucru pe care Daniel Pancu, antrenorul lui Rapid, îl vede drept imposibil.

Ce a declarat Gigi Becali: ”La anul, pe vremea asta, e în Liga Campionilor”

”Eu, de exemplu, i-am zis să negociem prima de Europa League și Conference. A zis că nu îl interesează, că la anul pe vremea asta e în Liga Campionilor.

Plus de asta, a zis că 'vreau să stai liniștit 10 meciuri, că le câștig la pauză. Să stai în sufragerie liniștit, că nu mai ai de ce să dai telefoane'.

A zis că peste 10 etape e locul 1. Da, da. 10 meciuri. După aia, dacă face treaba bine, ce, sunt nebun? Nici nu ai ce să te bagi acum. Jucătorii care trebuie să joace se știu. Sunt câțiva valoroși și nu pot sta pe bancă. La schimbări, el se pricepe. Când merge treaba, de ce să mă bag?”, a spus Gigi Becali.