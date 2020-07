Gigi Becali are incredere in 'perlele' lui, in ciuda rezultatelor slabe: "Am o comoara de aur!" 

Finantatorul de la FCSB are multa incredere in perlele sale pe care viseaza sa le vanda pe zeci de milioane de euro.

Becali considera ca Dennis Man, Florinel Coman sau Morutan sunt jucatori care nu se multumesc cu putin.

"Eu cred ca am un Man, un Coman, chiar si un Tanase, Morutan, care nu se multumesc cu putin. Eu asa am, cred. Am o comoara de aur", a declarat Becali pentru DigiSport.

De asemenea, el a dezvaluit si cum va aborda meciurile cu CFR si Universitatea Craiova.

"Echipa cea mai buna va fi si cu Craiova si cu CFR, nu fac eu din astea. Nu ma bag eu sa arbitrez campionatul lor. Trebuie sa ii batem sa demonstram pe final. Eu asa cred, ca o sa le bat pe ambele. Dupa e treaba lor ce fac. Sa riste cum a riscat Craiova de a dat prime la Astra, asa sa riste si Dan Petrescu", a spus finantatorul de la FCSB.

