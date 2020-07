Gigi Becali a dat cartile pe fata! Cum au decurs negocierile cu Iordanescu: "Mie nu imi raspundea, dar ii dadea mesaje lui Meme"

Becali a povestit ce s-a intamplat de fapt intre el si Edi Iordanescu cand au negociat pentru a fi antrenor la FCSB.

Finantatorul ros-albastrilor a spus ca fost foarte aproape sa semneze un contract cu antrenorul roman, dar acesta a decis sa nu mai raspunda la telefon in ultimul moment.

Mai mult de atat, Iordanescu negocia prin mesaje cu Meme Stoica, in loc sa discute cu Becali.

"Eu va spun ca negocierea a fost 95 la suta si mai trebuia 5 la suta, iar dupa nu mai raspundea la telefon. Mie nu imi raspundea, dar ii dadea mesaje lui Meme. Ce treaba ai cu Meme? Cum se poate asa ceva, eu am negociat cu el si acum nu imi raspunde, dar ii da mesaje lui Meme si negociaza cu el.

Ii povestea ce sume si ce ar face si cum ar veni. Tu negociezi cu mine fata in fata, dar dupa in loc sa ai curajul sa imi spui ca nu mai vin. Tu ii dai mesaje lui Meme de cate un kilometru. Si atunci am spus la revedere sa fie sanatos. Asta s-a intamplat atunci", a spus Becali pentru DigiSport.

