Vintila, OUT din functia de antrenor principal! Gigi Becali a facut anuntul: "I-am zis ca fac schimbari la staff! Nu imi place cum jucam" 

Gigi Becali este nemultumit de prestatia echipei sale de la restartul campionatului si vrea sa faca schimbari care sa ii asigure titlul sezonul viitor.

FCSB a iesit din cursa pentru titlu, iar acum mai are ca obiectiv calificarea in cupele europene si Cupa Romaniei, unde s-ar putea califica in finala, dupa ce in mansa tur a semifinalelor cu Dinamo, a invins cu 3-0.

Nemultumit de prestatia echipei, dar si de accidentarile dese din cadrul lotului, Gigi Becali vrea sa schimbe totul la nivel de staff si a anuntat ca Vintila nu va mai fi antrenorul echipei, insa va ramane la club fie ca antrenor secund, fie antrenor principal la echipa a doua.

"I-am spus lui Vintila ca voi face schimbari la staff, asta sa fie clar pentru el. Ii voi propune sa ramana antrenor secund sau sa imi preia echipa a doua. Nu il voi lasa pe drumuri. Nu imi place cum jucam, iar eu nu vin la meciuri sa vad turca si sa faca fiecare ce vrea pe teren. Le spun si la baieti sa se trezeasca ca pe mine nu vreau sa ma bata Rotaru in campionat. Cu Dinamo este alta treaba ca ar fi ultima sa ma elimine de la 3-0", a spus Gigi Becali pentru ProSport.