"Eu o sa iau poimaine 15 milioane pe Man! Ce sa-mi dea un asociat?" Prima reactie a lui Gigi Becali dupa ideea asocierii cu Reghecampf

Gigi Becali a comentat situatia lui Vintila pe banca FCSB-ului.

De asemenea, el a vorbit si despre posibilitatea asocierii cu Laurentiu Reghecampf, dar si despre banii pe care ar mai vrea sa-i investeasca in echipa in viitor.

"Ramane pe viata, dar nu antrenor principal. Eu am zis ca va fi cu mine pe viata. Eu am spus ca nu pleaca, ramane in club pe viata. Eu face tot ce ii zic eu! O sa fie antrenor secund, nu il dau afara. Eu m-am referit ca e credincios si eu atrag oamenii credinciosi langa mine.

Problema e ca s-a ajuns intr-un punct in care nu credeam nici eu niciodata. Sa ajungi la 10 puncte de locul 2 e foarte grav. El nu e pastor, nu poate gestiona turma.

Deci va dau cuvantul meu ca nu stiu nici eu la ora asta. Maine sta el pe banca, eu nu imi fac probleme de cupele europene, doar ca va veni, din ce stiu la ora asta, si Toni Petrea si Neubert si am vorbit si cu Pintilii ca si el, e posibil sa fie pe un post.

Cati bani credeti voi ca are Reghe? O avea si el vreo 6-7 milioane, sa zicem. Crezi ca poti face fotbal cu banii astia. Eu vreodata, Becali, am avut nevoie de asociat? Ce sa imi dea mie un asociat, 3 milioane de euro? Eu o sa iau poimaine 15 milioane pe Man. Ce sa imi dea mie un asociat? Eu nu am luat campionatul si iau 15 milioane.

Antrenor nu se pune problema, de ce, am vorbit cu el azi, i-am cerut acordul. El are un contract, nu are rost sa vorbim despre asta.

La ora asta, eu nu vreau, am strans chestiunea economica, am salarii mici, am dat jucatori afara. Eu pot trai din ce castig de la sponsor, 6 milioane, daca mai bag 200 - 300.000. Eu nu mai bag bani! Daca nu il vand pe Man sau un jucator, sau daca nu joc in cupe, nu mai bag bani. Nu vreau sa imi permit un antrenor cu salariu de 20.000.

Lui Neubert i-am facut oferta de 100.000 pe an, adica 8.000 pe luna, cat avea", a declarat Becali la Digi Sport.