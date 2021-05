Parma are un nou director sportiv! Echipa lui Man si Mihaila e pusa pe treaba si a inceput deja pregatirile pentru Serie B

Formatia la care evolueaza cei doi romani vrea sa revina cat mai repede in primul esalon din Italia.

Transformata in acest sezon in "Parma romena", dupa modelul lui "Brescia romena", dupa transferurile lui Valentin Mihaila si Dennis Man din acest sezon, echipa a retrogradat in liga secunda, terminand in Serie A pe locul 20, cu doar 20 de puncte, ar vrea sa revina cat mai rapid in prima liga iar pentru asta lucrurile au inceput sa se miste la club.

Mauro Pederzoli a fost numit ca fiind noul director sportiv, conform jurnalistului italian Nicolo Schira, fiind primul semn ca se vrea o schimbare si o noua strategie pe care sa se construiasca o echipa puternica care sa nu aiba emotii in Serie B. Pederzoli a mai activat ca director sportiv la Novara, Cerro Portero sau FC Miami.



De curand, la finala Cupei Romaniei dintre CSU Craiova si Astra, Valentin Mihaila a raspuns prezent si a vorbit cu presa, anuntand ca vrea sa continue la Parma si din sezonul urmator si sa puna umarul la revenirea echipei in elita fotbalului italian.