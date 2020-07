Gigi Becali si-a iesit din minti dupa ce a aflat ca jucatorii sai si Vintila au petrecut cu alcool: "Ii mananc! Cum sa faca Vintila sprit cu ei?"

Gigi Becali "a tunat si fulgerat" dupa ce a aflat ca fotbalistii de la FCSB impreuna cu Bogdan Vintila au petrecut cu alcool, imediat dupa egalul cu Botosani.

Finantatorul ros-albastrilor a anuntat ca ca nici nu se gandeste sa piarda urmatoarea etapa in fata Craiovei. In meciul din tur, FCSB a castigat cu 4-1.

"Am fost ieri la baza de la Berceni, dar eu am fost pentru ca acolo facem o biserica. Daca este adevarat ceea ce imi spui, ii mananc. Eu unul nu am auzit nimic. Cum sa faca Vintilă sprit cu ei? Este incredibil ceea ce aud. Le spun baietilor sa se trezeasca ca pe mine nu vreau sa ma bata Rotaru in campionat. Cu Dinamo este alta treaba, ca ar fi ultima sa ma elimine de la 3-0. Oricum, asta cu spritul nu ramane asa, daca este adevarat. Eu am oameni care raspund in fata mea de echipa asta", a declarat Gigi Becali pentru ProSport.

Mai multi fotbalisti de la FCSB ar fi petrecut in cantonamentul din Berceni. Ei ar fi mers in camera la unul dintre jucatori, unde ar fi consumat bauturi alcoolice. La aceasta escapada ar fi participat Florinel Coman, George Miron, Florin Tanase, Ovidiu Popescu, alaturi de antrenorul Bogdan Vintila.