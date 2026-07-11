Octavian Popescu pare că revine ușor-ușor la forma de odinioară, iar fotbalistul ajuns la 23 de ani a impresionat în meciurile de pregătire disputate în această vară.

Lui Octavian Popescu i-a fost montat un inel de monitorizare

Gigi Becali este încrezător că Octavian Popescu va fi din nou vedeta echipei în următorul sezon din Superliga.

Finanțatorul roș-albaștrilor spune că Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, l-a informat că Tavi Popescu este ”de zece ori mai bun” decât în perioada în care impresiona la gruparea roș-albastră.

Patronul de la FCSB crede că Octavian Popescu nu mai poate intra din nou pe o pantă descendentă din cauza vieții sale extrasportive, deoarece fotbalistului i-a fost montat un inel de monitorizare, astfel că cei din staff-ul fostei campioane din Liga 1 vor ști tot ce mișcă Octavian Popescu.

”Mi-a zis MM că George Popescu e de zece ori mai bun decât atunci când era în formă. Trebuie să îl vedem. Acum e monitorizat. Nu se mută la bază, dar poartă inel de monitorizare, vedem cum a dormit, tot...”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Dacă în urmă cu doar câțiva ani, când Octavian Popescu impresiona în Superliga României, fotbalistul era cotat de Transfermarkt la 4 milioane de euro, după ultimele sezoane în care evoluțiile sale au fost șterse, mijlocașul a ajuns la o cotă de piață de doar 600.000 de euro.