Odată cu venirea internaționalului român, concurența pentru un loc de titular s-a intensificat, iar unul dintre fundașii centrali ar putea părăsi echipa în această vară.

Înainte ca mutarea lui Drăgușin să fie oficializată, Sport.ro a stat de vorbă cu Niccolò Misul, redactorul-șef al publicației LaViola.it, care a explicat cum vede noua configurație a apărării.

„Este de așteptat să fie titular în noua echipă a lui Fabio Grosso. Este exact profilul de jucător de care Fiorentina avea nevoie după un sezon în care apărarea nu a avut constanță. În acest moment pare foarte probabil ca unul dintre Marin Pongračić sau Pietro Comuzzo să plece, însă Drăgușin aduce experiență, calitate și personalitate în linia defensivă”, a declarat Niccolò Misul pentru Sport.ro.

Marin Pongračić sau Pietro Comuzzo ar putea părăsi echipa

Presa din Italia scrie că Pietro Comuzzo este unul dintre fotbaliștii care ar putea pleca. Torino îl urmărește pe fundașul de 21 de ani, însă până în acest moment nu au început negocieri oficiale între cele două cluburi.

Fiorentina a investit serios în compartimentul defensiv în această vară. Pe lângă Drăgușin, adus de la Tottenham sub formă de împrumut cu obligație de cumpărare, viola l-a transferat și pe Viery, de la Gremio.

În lot se mai află Luca Ranieri, Matias Moreno, Nicolas Valentini și Marin Pongračić, iar concurența pentru cele două posturi de fundaș central este una foarte mare.