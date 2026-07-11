Messi a jucat un rol decisiv în parcursul Argentinei la Cupa Mondială, marcând opt goluri - la egalitate cu francezul Kylian Mbappé - şi inspirând o victorie dramatică cu 3-2, obţinută după ce echipa a revenit de la 0-2, împotriva Egiptului în optimile de finală.

Împotriva nord-africanilor, vedeta argentiniană — care participă la a şasea Cupă Mondială, un record — a marcat o dată şi i-a oferit o pasă decisivă lui Cristian Romero, după ce echipa sa era condusă cu 2-0 cu 11 minute înainte de final.

Atacantul de la Inter Miami, care a împlinit 39 de ani luna trecută, a ajuns la turneu înconjurat de semne de întrebare privind forma sa fizică, după ce s-a recuperat recent în urma unei întinderi musculare.

„Leo aleargă cam la fel în fiecare meci”, a spus Scaloni. „Din punct de vedere fizic, este adevărat că a făcut pregătire fizică cu antrenorul său şi asta a dat roade, dar în ceea ce priveşte cifrele, nu ştiu dacă s-a schimbat atât de mult.”

„Ceea ce este clar este că dă tot ce are. Când dă tot ce are şi simte că poate crea pericol, este o maşinărie”, a adăugat antrenorul.

Scaloni a afirmat că cei care se aşteptau ca vârsta să-şi spună cuvântul în cazul lui Messi nu-l cunoşteau suficient de bine pe jucător.

„Nu mă surprinde”, a spus el.

„Poate că cei care nu-l cunosc se aşteptau ca, la 39 de ani, să nu mai fie la acest nivel, dar nu ştiu de câte ori am spus-o: atâta timp cât îşi doreşte, va fi cel mai bun. Asta cred eu, şi nu pentru că sunt antrenorul lui”, a adăugat Scaloni.

Argentina va întâlni Elveţia în sferturile de finală, duminică dimineaţă, la Kansas City. Scaloni a lăudat adversarii, care au ajuns în sferturi pentru prima dată în 72 de ani, după ce au eliminat Columbia la loviturile de departajare, în urma unui meci terminat la egalitate, fără goluri.

„Nu există adversari uşori, ştim cu toţii asta”, a spus Scaloni.

„Sunt o echipă foarte bună. Se măsoară cu cele mai bune echipe naţionale şi ies mereu învingătoare. Pot câştiga sau pierde, dar întotdeauna luptă. Au tradiţie la Cupa Mondială, jucători experimentaţi şi sunt puternici fizic”, a subliniat el.