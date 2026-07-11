Legenda „rossonerilor” a acceptat propunerea noului președinte al Federației Italiene de Fotbal, Giovanni Malago, și va ocupa funcția de director tehnic.

Maldini va semna un contract valabil pentru următorii patru ani și va deveni, totodată, președintele Club Italia, structură din care va coordona strategia tuturor echipelor naționale ale Italiei.

Paolo Maldini a semnat și va fi director tehnic

Federația Italiană a confirmat oficial numirea fostului căpitan al Squadrei Azzurra.

„Președintele FIGC, Giovanni Malagò, are plăcerea să anunțe că Paolo Maldini a acceptat funcția de director tehnic al Federației. El își va desfășura activitatea alături de Leonardo, care va avea rol de consilier”, au transmis oficialii italieni.

Prima misiune a noii conduceri va fi alegerea selecționerului naționalei Italiei. Printre variantele analizate se numără Antonio Conte și Roberto Mancini.