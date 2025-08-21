FCSB este foarte aproape de al doilea sezon consecutiv în faza principală din UEFA Europa League, performanță care i-ar asigura, din start, șapte milioane de euro, sumă la care se vor adăuga și alți bani, în funcție de rezultate și biletele vândute la meciuri.



După eliminarea din Champions League, Gigi Becali a pus accentul pe accederea în a doua competiție organizată de forul european. Pentru visul său, acela de a intra la ”masa bogaților”, va trebui să aștepte cel puțin încă un an.



Gigi Becali: ”Să câștigăm!”



Înainte de meciul cu Aberdeen, din Scoția, omul care decide totul la FCSB nu concepe alt rezultat: vrea victoria, care ar aduce campioana României și mai aproape de îndeplinirea obiectivului. Întrebat ce așteptări are înainte de meci, răspunsul lui Becali a fost clar.



”Să câștigăm, să luăm opțiune pentru calificare”, a spus Gigi Becali, în dialog cu PRO TV și Sport.ro.



Pentru această partidă, FCSB nu se poate baza pe trei jucători importanți. Risto Radunovic, Siyabonga Ngezana și Baba Alhassan nu au obținut viză și nu pot juca în această partidă.



Astfel, campioana va fi nevoită să improvizeze. Cel mai probabil, Daniel Graovac și Alexandru Pantea vor fi titulari în Scoția.

