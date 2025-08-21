Calificată deja în play-off-ul Europa League, acolo unde va întâlni Aberdeen (LIVE pe VOYO de la ora 21:45), FCSB are asigurată prezența cel puțin pe tabloul principal din Conference League, în cazul unei eliminări.



Specialiștii au dat verdictul. CFR și FCSB sunt favorite, Craiova are șansa a doua



Înainte de ”dubla” cu scoțienii, campioana României este favorită la calificare. Are 67% șanse pentru Europa League, în opinia specialiștilor de la Football Meets Data.



CFR Cluj este și ea favorită, potrivit analiștilor, chiar dacă bookmakerii o dau pe Hacken cu prima șansă înainte de meciul tur. Sursa citată le oferă ardelenilor 62% șanse pentru accederea pe tabloul principal din Conference League.



În cazul celor de la Universitatea Craiova, lucrurile sunt complicate. Oltenii vor întâlni un adversar mult mai bine cotat, Istanbul Bașakșehir, și nu pleacă din postura de favorită pentru calificare pe tabloul principal din Conference League. Specialiștii i-au alocat echipei lui Mirel Rădoi un procentaj de 43% pentru accederea pe tabloul principal.



Dacă se vor califica, cele trei echipe românești vor primi sume importante de bani din partea celor de la UEFA. FCSB poate ajunge la șapte milioane de euro din start, în timp ce CFR Cluj și Universitatea Craiova pot primi câte cinci milioane de euro dacă își vor îndeplini obiectivul.



Gigi Becali: ”Să câștigăm!”



Înainte de meciul cu Aberdeen, din Scoția, omul care decide totul la FCSB nu concepe alt rezultat: vrea victoria, care ar aduce campioana României și mai aproape de îndeplinirea obiectivului. Întrebat ce așteptări are înainte de meci, răspunsul lui Becali a fost clar.



”Să câștigăm, să luăm opțiune pentru calificare”, a spus Gigi Becali, în dialog cu PRO TV și Sport.ro.

