Reacția BBC după ce 3 jucători de la FCSB au primit interzis la duelul cu Aberdeen

Gigi Becali a anunțat, joi după-amiază, că Risto Radunovic, Siyabonga Ngezana și Baba Alhassan nu vor putea juca împotriva lui Aberdeen, după ce nu au primit viza pentru Scoția din partea autorităților.



Despre această situație a scris și BBC. Britanicii consideră însă că tot "FCSB începe acest duel din postura de favorită".



"O problemă legată de vize a scos din calcule trei jucători de la FCSB pentru meciul cu Aberdeen de joi seară, care va avea loc pe Pittodrie.



Muntegreanul Risto Radunovic, sud-africanul Siyabonga Ngezana și ghanezul Baba Alhassan au făcut deplasarea în Scoția, dar nu vor putea juca. În așteptarea unei decizii, cei trei au rămas la hotel miercuri seara în loc să se antreneze pe Pittodrie", a scris BBC.

Aberdeen - FCSB se joacă în această seară, de la ora 21:45, în direct pe VOYO, în prima manșă din play-off-ul Europa League.

Cum poate arăta FCSB în meciul cu Aberdeen



Cei trei au făcut deplasarea la Aberdeen alături de echipă, dar Elias Charalambous nu va putea conta pe ei. FCSB a făcut demersurile necesare pentru ca jucătorii să obțină viza, dar fără succes, aspect confirmat chiar de patronul Gigi Becali.



Astfel, campioana României va fi nevoită să apeleze la ”planul B”. Cel mai probabil, în locul lui Risto Radunovic, pe postul de fundaș stânga va fi titularizat Alexandru Pantea, care a jucat în ambele meciuri cu Drita din postura de integralist.



Pierderea lui Ngezana reprezintă o lovitură pentru FCSB. Fundașul central, titular incontestabil în echipa lui Gigi Becali, va fi înlocuit, cel mai probabil, de Daniel Graovac.

