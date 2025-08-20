Mamadou Thiam (30 de ani) este noul jucător al celor de la FCSB. Senegalezul de la Universitatea Cluj a fost dorit de Gigi Becali și a fost convins să semneze, chiar dacă, inițial, se înțelesese cu o echipă din Orientul Mijlociu.



Campioana României va plăti 50.000 de euro către U Cluj și îl va ceda la schimb pe Andrei Gheorghiță, definitiv. Inițial, acesta a fost trimis doar sub formă de împrumut sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău.



Ce salariu va avea Thiam la FCSB



Gigi Becali i-a pus ”pe masă” și un salariu impresionant lui Thiam. Acesta va încasa 25.000 de euro pe lună, adică un total de 300.000 de euro pe an, la fel ca Denis Alibec, Daniel Bîrligea sau Darius Olaru, scrie digisport.ro. La Universitatea Cluj, Thiam primea lunar 12.000 de euro.



Senegalez născut în Franța, Thiam a mai fost pe lista FCSB-ului și în trecut, în precedentul său ”mandat” la U Cluj. După ce a jucat în Kuweit și Arabia Saudită, acesta s-a întors la Universitatea.



Mamadou Thiam a fost dorit de Gigi Becali pentru a-i face concurență lui Daniel Bîrligea. În prima parte a acestui sezon, Denis Alibec a fost mai mult accidentat, iar când a jucat nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor.



FCSB va înfrunta Aberdeen joi, 21 august, de la ora 21:45, în prima manșă a play-off-ului pentru grupele Europa League. Partida va fi transmisă în exclusivitate pe VOYO. Returul este programat o săptămână mai târziu, pe 28 august, pe Arena Națională.

