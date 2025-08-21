Emisiunea "Play On Sport" revine cu o ediție specială înainte de duelul de foc al campioanei României din Europa League. FCSB va da piept cu scoțienii de la Aberdeen, LIVE EXCLUSIV pe VOYO, de la ora 21:45.



Moderatul Costin Ștucan îi va avea invitați pe foștii internaționali Ciprian Marica, Florin Gardoș și Răzvan Raț. Cei trei vor analiza prestația roș-albaștrilor, vor oferi pronosticuri și multe altele.



Play On Sport, înainte și după meci, pe VOYO!



FCSB s-a calificat în play-off-ul UEFA Europa League după ce a trecut în turul trei preliminar al competiției de echipa kosovară Drita cu 6-3 la general (3-2 la București, pe Arena Națională, în tur, și 3-1 la Priștina, în retur).



Emisiunea va fi împărțită în două segmente, primul cu ora de începere la 20:45 și va ține până la 21:45, când va începe meciul.



Publicul va avea parte din nou de spectacol fix după ce arbitrul olandez Serdar Gozubuyuk va fluiera finalul partidei.

Cea de a doua parte a emisiunii va începe la ora 23:35, sau, în caz de vor fi minute adiționale, imediat după deznodământul partidei.



Prima manșă dintre FCSB și Aberdeen se va juca în Scoția, pe ”Pittodrie Stadium”. Meciul este programat joi seară, 21 august, de la ora 21:45, și va putea fi urmărit în direct pe VOYO.

